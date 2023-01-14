Добродушный в жизни, неуступчивый на льду. Валерию Харламову исполнилось бы 75 лет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира и семикратному чемпиону Европы по хоккею Валерию Харламову в субботу исполнилось бы 75 лет. В разговоре с ТАСС его сын, бывший хоккеист ЦСКА, а ныне генеральный директор нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Александр Харламов рассказал о том, каким он запомнил отца, а также поделился впечатлениями от участия в съемках художественного фильма «Легенда № 17».

Отцом легендарный хоккеист стал в сентябре 1975 года, когда ему было 27 лет, — у него родился сын Александр. Позже в семье хоккеиста появилась дочь, которую отец назвал Бегонитой (мать Харламова Бегония родилась в Испании — прим. ТАСС). Сыну игрока имя дала бабушка по материнской линии Нина Васильевна. К хоккею Харламов-старший приобщился с детства, встав на коньки в семь лет, по тому же пути пошел и Харламов-младший, двоюродный брат который Валерий также оказался в большом спорте.

«Брата Валерку он особо на коньки и не ставил, потому что он изначально занимался футболом и был перспективным парнем. Его даже тогда приглашали перейти в один испанский клуб, попадал в молодежную сборную СССР», — рассказал Харламов-младший. Валерий Харламов привез сыну коньки, когда тому было три года.

«Раньше априори детские коньки в стране было тяжело найти, и они даже не были новыми, но выглядели цивильно. Дома мы играли в хоккей: я выходил во двор, отец вместе со мной. На то, что я сын легендарного игрока, и мои школьные друзья, и друзья детства внимания не обращали — мы росли и росли. Мужики, кто постарше, прекрасно знали отца, который летом с ними и в футбол играл, плюс все его машину знали», — отметил собеседник агентства.

Многие по-доброму отзывались о характере Харламова-старшего — он был готов помочь всем, кого знал и кто его о чем-то попросил. «В жизни он был очень открытый и доброжелательный. Простой, добродушный, человек, любящий семьянин. На льду же он был неуступчивым, испанский темперамент помогал ему играть, характер очень сильный. Уже прошло 40 с лишним лет, и до сих пор народ его помнит, и это говорит о том, каким человеком он был, и для меня это очень важно», — сказал Харламов-младший.

По его воспоминаниям, отец привозил много подарков из заграничных поездок. «Конечно, без подарков он не возвращался. В основном мы коллекционировали такие маленькие машинки, которых сейчас много, но тогда они были в дефиците. Сестре — куклы», — добавил Александр Харламов.

«О трагедии нам не говорили долгое время»

У Харламова было немало родственников в Испании. В 1956 году, когда у испанцев, спасавшихся в 1937 году в СССР от гражданской войны, появилась возможность вернуться на родину, он вместе с матерью и сестрой отправился в Испанию и восемь месяцев жил в Бильбао. «Я в Бильбао не был, надеюсь когда-нибудь посетить те места, где он жил. Сестра туда ездила, а я еще не добрался туда», — отметил Александр Харламов.

Харламов-старший, его жена Ирина и ее двоюродный брат Сергей погибли от травм в результате автомобильной аварии 27 августа 1981 года. Их «Волга», за рулем которой находилась супруга хоккеиста, на скользкой от дождя дороге выскочила на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком ЗИЛ и от сильного удара скатилась в кювет. Когда произошла эта трагедия, Александру Харламову было пять лет.

«Мы должны были ехать тогда все вместе, так как мне надо было возвращаться в Москву перед школой, но была плохая погода. Отец опаздывал на тренировку, и они с матерью уехали раньше и должны были потом вернуться, забрать нас с дачи. Потом просто приехала милиция и сообщила бабушке об аварии. Осознание того, что случилось, пришло чуть позже, тем более нам еще долгое время не говорили об этом, а потом все это пришло с годами», — вспоминал он.

Тот ставший трагическим для семьи Харламовых год можно было назвать периодом, когда карьера игрока стала стремиться к своему закату. Его не взяли на Кубок Канады, но победу в нем советские хоккеисты посвятили именно ему, а после возвращения в СССР команда приехала к нему на кладбище. Но запомнился Харламов тем, как играл он сам и какой феноменальный хоккей показывала его тройка с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым.

«Манера игры того поколения: техничный, комбинационный, быстрый, атакующий хоккей. На сегодняшний день очень далеко не все клубы играют в такой хоккей, но есть “Торпедо”, СКА, “Северсталь”, “Металлург”, которые стараются играть в таком ключе», — отметил Харламов-младший.

Он подчеркнул: по его мнению, не стоит сравнивать игровой стиль времен его отца с нынешними реалиями. «Я сторонник того мнения, что у каждого героя есть свое поколение, время. И сравнивать — неблагодарное дело, так как хоккей не стоит на месте», — сказал собеседник агентства.

«Никто не знал, какой эффект будет от фильма про Харламова»

Сын рассказал о том, кем мог быть его отец, если бы остался жив. «Думаю, он ходил бы на игры. Он не скрывал, что хотел заниматься с детьми, его это привлекало. Говорил: как закончу играть, хочу пойти в детскую школу», — вспомнил Харламов-младший.

Известно, что Валерий Харламов мечтал развивать хоккей и в Испании. «Испания, конечно, не совсем хоккейная страна, но, может быть, он что-то придумал бы», — сказал Александр Харламов.

В память о Харламове названы один из дивизионов регулярного чемпионата КХЛ, а также трофей, который вручается победителю плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги. Харламов был включен в Зал хоккейной славы в Торонто, хотя никогда не играл в Национальной хоккейной лиге, и в Зал славы Международной федерации хоккея.

О Харламове было снято пять художественных фильмов, однако самым известным и кассовым из них стал «Легенда № 17». Не раз указывалось на то, что Харламов в этой картине выглядит не таким мягким, как в жизни, а кто-то даже сравнил его с Михайловым, который как раз был более жестким, чем его партнер по тройке.

«Я уже не раз говорил, что прежде всего это художественный фильм со сценарными доработками и большая доля правды в его образе есть. Что касается характера, то тогда все люди воспитывались в духе коллективизма, и та тройка прославилась потому, что в ней игроки дополняли друг друга. Это было единое звено, потому они и столько лет вместе поиграли, прославили нашу страну на весь мир. Конечно, какие-то черты они друг у друга перенимали, но не более того», — считает Александр Харламов.