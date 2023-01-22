Сборная Казахстана по хоккею после разгромной победы завоевала бронзу Универсиады-2023

Источник: КФХ

В матче за третье место подопечные Галыма Мамбеталиева встречались с Японией. Матч завершился со счетом 8:1.

В первом периоде счет открыл Максим Мухаметов. Эта шайба стала единственной в стартовой двадцатиминутке. Во втором периоде казахстанцы организовали еще четыре гола. Шайбы на счету Саяна Данияра, Максима Мусорова, Алихана Омирбекова и Батырлана Муратова.

В составе сборной Японии единственный гол записал Юто Гондайра.