Сборная Казахстана по хоккею после разгромной победы завоевала бронзу Универсиады-2023
Студенческая сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзу на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан U20
Студенческая сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзу на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче за третье место подопечные Галыма Мамбеталиева встречались с Японией. Матч завершился со счетом 8:1.
В первом периоде счет открыл Максим Мухаметов. Эта шайба стала единственной в стартовой двадцатиминутке. Во втором периоде казахстанцы организовали еще четыре гола. Шайбы на счету Саяна Данияра, Максима Мусорова, Алихана Омирбекова и Батырлана Муратова.
В составе сборной Японии единственный гол записал Юто Гондайра.
В заключительном периоде казахстанцы забросили еще три шайбы. Отличились Али Касенов, Мухаметов и Данил Бутенко.