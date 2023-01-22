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22 января, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею после разгромной победы завоевала бронзу Универсиады-2023

Студенческая сборная Казахстана по хоккею завоевала бронзу на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан U20
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Источник: КФХ

В матче за третье место подопечные Галыма Мамбеталиева встречались с Японией. Матч завершился со счетом 8:1.

В первом периоде счет открыл Максим Мухаметов. Эта шайба стала единственной в стартовой двадцатиминутке. Во втором периоде казахстанцы организовали еще четыре гола. Шайбы на счету Саяна Данияра, Максима Мусорова, Алихана Омирбекова и Батырлана Муратова.

В составе сборной Японии единственный гол записал Юто Гондайра.

В заключительном периоде казахстанцы забросили еще три шайбы. Отличились Али Касенов, Мухаметов и Данил Бутенко.

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