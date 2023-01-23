Хоккеисты «Динамо-Шинника» разгромно проиграли «Алмазу» в МХЛ

В восьмом подряд выездном матче с начала года юные динамовцы встречались с хоккейным клубом «Алмаз». В отличие от «шинников», команда из Череповца располагается далеко позади зоны плей-офф на Западе, однако статус аутсайдера не помешал хозяевам доминировать на льду. После двух периодов на табло горели еще приемлемые для белорусов 1:3, однако в заключительной 20-минутке игроки «Алмаза» отличились сразу пять раз, тем самым нанеся «Динамо-Шиннику» самое крупное поражение в текущем сезоне — 8:1. Единственную шайбу за нашу команду провел Матвей Ладутько.