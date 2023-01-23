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23 января, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» разгромно проиграли «Алмазу» в МХЛ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели крупное поражение в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: VK-аккаунт mhclokoyaroslavl

В восьмом подряд выездном матче с начала года юные динамовцы встречались с хоккейным клубом «Алмаз». В отличие от «шинников», команда из Череповца располагается далеко позади зоны плей-офф на Западе, однако статус аутсайдера не помешал хозяевам доминировать на льду. После двух периодов на табло горели еще приемлемые для белорусов 1:3, однако в заключительной 20-минутке игроки «Алмаза» отличились сразу пять раз, тем самым нанеся «Динамо-Шиннику» самое крупное поражение в текущем сезоне — 8:1. Единственную шайбу за нашу команду провел Матвей Ладутько.

Эта неудача стала для подопечных Андрея Михалева третьей в последних четырех матчах. Тем не менее «Динамо-Шинник» с 56 очками продолжает идти на 2-м месте в Серебряном дивизионе и на общей 6-й позиции в конференции. Правда, все главные конкуренты за плей-офф сыграли на несколько встреч меньше. Следующий поединок в МХЛ «бобры» проведут на домашней арене 29 января, в гости к бобруйчанам приедет ярославский «Локо». Взять реванш у «Алмаза» за разгромное поражение наш клуб постарается 1 февраля.

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