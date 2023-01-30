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18:05 (мск), источник: Sport24

Путин подарил хоккейную экипировку 10-летнему вратарю из Самарской области

Президент РФ Владимир Путин подарил хоккейную экипировку юному спортсмену из Самарской области.

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Как сообщает издание «Сова», 10-летний Егор выступает на позиции вратаря и занимается хоккеем уже пять лет.

С просьбой подарить юному хоккеисту экипировку обратилась мама Егора, Дарья Ненашева.

«Не думала, что это до кого-то дойдет. А потом был сюрприз под Новый год — сообщили, что форма будет, что до нашего самого главного Деда Мороза страны [письмо] о подарке дошло. Чудеса случаются», — сказала мама хоккеиста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форму Егору передал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.

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