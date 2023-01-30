Путин подарил хоккейную экипировку 10-летнему вратарю из Самарской области
Президент РФ Владимир Путин подарил хоккейную экипировку юному спортсмену из Самарской области.
Президент РФ Владимир Путин подарил хоккейную экипировку юному спортсмену из Самарской области.
Как сообщает издание «Сова», 10-летний Егор выступает на позиции вратаря и занимается хоккеем уже пять лет.
С просьбой подарить юному хоккеисту экипировку обратилась мама Егора, Дарья Ненашева.
«Не думала, что это до кого-то дойдет. А потом был сюрприз под Новый год — сообщили, что форма будет, что до нашего самого главного Деда Мороза страны [письмо] о подарке дошло. Чудеса случаются», — сказала мама хоккеиста.
Форму Егору передал первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов.