Сборная Казахстана выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею

Встреча в Софии завершилась со счетом 7:0. Отличились София Зубкова (15:30, 18:36, 36:58), Мадианна Нусупова (21:09), Анастасия Филимонова (27:56) и София Раковская (33:38, 57:32).

Таким образом казахстанские хоккеистки одержали пять побед в пяти матчах и по итогам турнира вышли в группу А второго дивизиона.