50-летний Ягр побил рекорд Гретцки, забив 1099-й гол в карьере c учетом сборных. У Овечкина 986 голов

50-летний нападающий «Кладно» забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5).

Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную. Он опередил Уэйна Гретцки, который забил 1098 голов за карьеру.

Гретцки забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб — в WHA, 26 голов — за сборную Канады.

Ягр забил 107 голов чемпионатах Чехословакии и Чехии, 8 шайб — в Альпенлиге, 93 гола — в Суперлиге и КХЛ, 844 шайб — в НХЛ, 47 голов — за сборную Чехии.

При таком формате подсчета нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на данный момент забил 986 голов.