Текущие события
Хоккей. КХЛ
5.02
Куньлунь
Ак Барс
15
Хоккей. КХЛ
5.02
ЦСКА
Барыс
ОТ
56
Хоккей. КХЛ
5.02
Локомотив
Сочи
40
Хоккей. КХЛ
5.02
Металлург
Трактор
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
5.02
Витязь
Нефтехимик
10
Хоккей. КХЛ
5.02
Сибирь
Адмирал
ОТ
21
Все события
5 февраля, источник: Sports.Ru

50-летний Ягр побил рекорд Гретцки, забив 1099-й гол в карьере c учетом сборных. У Овечкина 986 голов

Яромир Ягр превзошел рекорд Уэйна Гретцки по голам.

Наверх
Источник: Sports.Ru

50-летний нападающий «Кладно» забил гол и отметился результативной передачей в матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5).

Этот гол стал 1099-м в карьере Ягра с учетом профессиональных лиг и матчей за сборную. Он опередил Уэйна Гретцки, который забил 1098 голов за карьеру.

Гретцки забил 1016 голов в НХЛ, 56 шайб — в WHA, 26 голов — за сборную Канады.

Ягр забил 107 голов чемпионатах Чехословакии и Чехии, 8 шайб — в Альпенлиге, 93 гола — в Суперлиге и КХЛ, 844 шайб — в НХЛ, 47 голов — за сборную Чехии.

При таком формате подсчета нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на данный момент забил 986 голов.

Ягр набрал 11 (3+8) очков в 19 матчах чемпионата Чехии в текущем сезоне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
27Главные фото года в российском спорте
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь