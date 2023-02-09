Юниорская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала в Кубке Будущего

Участие в соревнованиях принимают четыре команды: Беларусь U20, Казахстан U20, а также две юниорские сборные России (U18 и U17). В первый игровой день белорусская «молодежка» встречалась со сверстниками из Казахстана. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом белорусов 1:0 — счет открыл капитан нашей команды Мирослав Михалев, реализовавший большинство. Во втором периоде подопечные Сергея Стася утроили перевес благодаря Ивану Аношко и Артему Гуменюку, а в заключительной 20-минутке довели результат до разгромного. Гуменюк оформил дубль, также заброшенной шайбой за хозяев отметился Тимофей Ковгореня. Окончательный счет 5:0 в пользу белорусской сборной. Лучшим игроком в составе нашей команды был признан Артем Гуменюк.