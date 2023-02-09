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9 февраля, источник: БЕЛТА

Юниорская сборная Беларуси по хоккею с победы стартовала в Кубке Будущего

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На главной площадке столичной «Чижовка-Арены» стартовал международный турнир по хоккею Кубок Будущего, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U20
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Участие в соревнованиях принимают четыре команды: Беларусь U20, Казахстан U20, а также две юниорские сборные России (U18 и U17). В первый игровой день белорусская «молодежка» встречалась со сверстниками из Казахстана. Стартовая треть закончилась с минимальным преимуществом белорусов 1:0 — счет открыл капитан нашей команды Мирослав Михалев, реализовавший большинство. Во втором периоде подопечные Сергея Стася утроили перевес благодаря Ивану Аношко и Артему Гуменюку, а в заключительной 20-минутке довели результат до разгромного. Гуменюк оформил дубль, также заброшенной шайбой за хозяев отметился Тимофей Ковгореня. Окончательный счет 5:0 в пользу белорусской сборной. Лучшим игроком в составе нашей команды был признан Артем Гуменюк.

Ранее в четверг сборная России U17 обыграла старших соотечественников из команды U18 со счетом 4:2. Именно младшая юниорская сборная России станет следующим соперником нашей «молодежки», поединок Беларусь U20 — Россия U17 стартует 10 февраля в 19.30. Четырьмя часами ранее на лед «Чижовка-Арены» выйдут сборные Казахстана U20 и России U18. Победитель Кубка Будущего в Минске определится в субботу.

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