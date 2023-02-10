Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на Кубке Будущего в Минске

Участие в соревнованиях принимают четыре команды: Беларусь U20, Казахстан U20, а также две юниорские сборные России (U18 и U17). Во второй игровой день белорусская «молодежка» встречалась с командой России U17, которая накануне обыграла старших соотечественников со счетом 4:2. Первую шайбу зрители на «Чижовка-Арене» увидели во второй трети — на 23-й минуте поединка вперед вышли гости. Но, как оказалось, это взятие ворот стало для юных россиян последним, дальше в матче забрасывали только белорусы. Отыграться наша команда сумела на старте финального периода усилиями Вадима Мороза, несколько минут спустя он же ассистировал Даниилу Карповичу. Окончательный счет — 3:1 в пользу Беларуси U20 установил Кирилл Жилюк. Лучшим игроком в составе хозяев был признан Даниил Сотишвили.