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10 февраля, источник: БЕЛТА

Молодежная сборная Беларуси по хоккею одержала вторую победу на Кубке Будущего в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На главной площадке столичной «Чижовка-Арены» продолжается международный турнир по хоккею «Кубок Будущего», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруссия U20
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Участие в соревнованиях принимают четыре команды: Беларусь U20, Казахстан U20, а также две юниорские сборные России (U18 и U17). Во второй игровой день белорусская «молодежка» встречалась с командой России U17, которая накануне обыграла старших соотечественников со счетом 4:2. Первую шайбу зрители на «Чижовка-Арене» увидели во второй трети — на 23-й минуте поединка вперед вышли гости. Но, как оказалось, это взятие ворот стало для юных россиян последним, дальше в матче забрасывали только белорусы. Отыграться наша команда сумела на старте финального периода усилиями Вадима Мороза, несколько минут спустя он же ассистировал Даниилу Карповичу. Окончательный счет — 3:1 в пользу Беларуси U20 установил Кирилл Жилюк. Лучшим игроком в составе хозяев был признан Даниил Сотишвили.

Таким образом, в активе подопечных Сергея Стася две победы в двух матчах, в стартовой игре на турнире наши парни разгромили сверстников из Казахстана — 5:0. Ранее в пятницу казахстанская «молодежка» еще более крупно уступила команде России U18 — 0:9.

Победитель Кубка Будущего в Минске определится 11 февраля. Первыми на лед в субботу выйдут сборные России U17 и Казахстана U20, этот матч стартует в 12.30. Завершится розыгрыш трофея поединком команд Беларуси U20 и России U18, который начнется в 17.30.

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