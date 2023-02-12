«Играли против соперника и судей». Тренер сборной Казахстана подвел итоги Кубка Развития
Старший тренер сборной Казахстана по футболу U-17 Александр Кузнецов на своей странице в соцсетях подвел итоги Кубка Развития-2023, сообщают Vesti.kz.
Старший тренер сборной Казахстана по футболу U-17 Александр Кузнецов на своей странице в соцсетях подвел итоги Кубка Развития-2023, сообщают Vesti.kz.
На турнире, который прошел в Минске, его команда дошла до финала, где уступила сверстникам из России. Кузнецов отметил, что им пришлось играть и против судей.
"Характер и амбиции говорят недостаточно. Разум понимает, что результат достигнут достойный. Учитывая данное время года и функциональное состояние наших игроков, команда за короткий период проделала хорошую работу над своим развитием, на турнире продемонстрировала характер.
Мы добавили в позиционной атаке, в организации структуры игры, верхнем прессинге (как пример гол, забитый сборной Беларуси).
За исключением финального матча, где уже на фоне усталости допустили ошибки, тренерский штаб доволен командой в оборонительных действиях.
Тренер не может быть не доволен, когда команда выдает пять матчей кряду без поражений (четыре победы, одна ничья), при этом не пропустив ни одного мяча в свои ворота.
Тут не могу не упомянуть судейство на данном турнире, два матча за выход финал и финал мы играли против соперника и судей. Не люблю комментировать судейство, но это не увидел только слепой.
Нам необходимо дальше совершенствовать командные взаимодействие. Игроки получили бесценный международный опыт.
За эти две недели, что мы были с командой, мы очень много работали, отдали все силы и эмоции.
Итог — серебро! Главное — шаг в сторону развития. Команда молодая и нам нужно во многом добавить, селекция будет продолжаться, надо усиливать позиции.
В команде будет место только для тех игроков, кто работает на команду, а не на себя! Нравится кому то это или нет, такие принципы работы нашего тренерского штаба. Страна на первом месте!
Самоотдача и коллективный подход. Повышенные требования к тренировочному процессу, поведение в быту и самоотдаче в каждой секунде матча. Это те моменты, на которые мы обращаем внимание. Дисциплина бьет класс!
Конечно, невозможно на этом этапе было удовлетворить все желание и потребности. Добиваться турнирного результата, продемонстрировать красивый футбол, дать при этом всем сыграть игровое время, еще и на игровой позиции, где хотелось бы игроку.
Мы продолжим наблюдать за развитием игроков в их клубах, им надо всем очень много работать над собой. Каждый из них личность! Мы желаем им прогресса в своих клубах.
Спасибо за совместный труд моему тренерскому штабу — профессионалы! Алга, Казахстан", — написал казахстанский специалист.