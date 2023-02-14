Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали четвертую подряд победу в МХЛ

Первым соперником бобруйского клуба после паузы на Кубок Будущего стал главный конкурент «шинников» за место в плей-офф — подмосковный «Атлант». Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом гостей, но спустя 20 игровых минут в лидерах были уже белорусы — 2:1. Голами за хозяев во втором отрезке отметились Мирослав Михалев и Даниил Сотишвили. В заключительном периоде хоккеисты «Атланта» сумели не только отыграться, но и выйти вперед, однако лидерство гостей продлилось всего 25 секунд. Третью шайбу «бобров» в матче забросил Иван Аношко. Доводить дело до овертайма юные динамовцы не стали: капитан нашей команды Тимофей Ковгореня оформил дубль за две минуты, принеся хозяевам победу со счетом 5:3.