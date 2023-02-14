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20:02 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали четвертую подряд победу в МХЛ

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Шинника» с победы начали заключительную домашнюю серию в текущем регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первым соперником бобруйского клуба после паузы на Кубок Будущего стал главный конкурент «шинников» за место в плей-офф — подмосковный «Атлант». Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом гостей, но спустя 20 игровых минут в лидерах были уже белорусы — 2:1. Голами за хозяев во втором отрезке отметились Мирослав Михалев и Даниил Сотишвили. В заключительном периоде хоккеисты «Атланта» сумели не только отыграться, но и выйти вперед, однако лидерство гостей продлилось всего 25 секунд. Третью шайбу «бобров» в матче забросил Иван Аношко. Доводить дело до овертайма юные динамовцы не стали: капитан нашей команды Тимофей Ковгореня оформил дубль за две минуты, принеся хозяевам победу со счетом 5:3.

Эта виктория стала для подопечных Андрея Михалева четвертой кряду. Благодаря удачной серии бобруйчане с 64 очками закрепились на 3-м месте в «Серебряном» дивизионе Запада и на общей 7-й позиции в конференции. В среду «Динамо-Шинник» и «Атлант» проведут повторный поединок, встреча на «Бобруйск-Арене» стартует в 19.00. Далее в последней домашней серии чемпионата белорусский клуб сыграет со ступинским «Капитаном» (18 и 19 февраля), а также против московских «Динамо» (23.02) и «Красной Армии» (25.02).

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