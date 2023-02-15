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15 февраля, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» крупно обыграл «Неман» в белорусской хоккейной экстралиге

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тремя матчами в Солигорске, Молодечно и Лиде продолжился регулярный чемпионат белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В центральном матче вечера сошлись первая и вторая команды текущего сезона — «Неман» и «Шахтер». Гродненцы приехали в Солигорск с серией из восьми побед подряд, однако первая игра после международной паузы у «Немана» совершенно не задалась. «Горняки» вышли вперед уже в самом начале встречи, а во втором и третьем периодах поразили чужие ворота по два раза. За 60 минут гости сумели ответить только однажды. В итоге 5:1, «Шахтер» приближается к лидирующему клубу из Гродно на расстояние одного очка.

На третьем месте турнирной таблицы экстралиги закрепилась столичная «Юность»: подопечные Евгения Есаулова на выезде переиграли «Динамо-Молодечно» со счетом 3:1. Эта виктория стала для вице-чемпионов страны шестой кряду, отставание минчан от первой строчки составляет всего четыре балла. Идущие на 4-м и 5-м местах «Витебск» и «Гомель» уступают «Юности» уже шесть и семь очков соответственно. Шестым по-прежнему держится «Локомотив» — оршанцы лишь на балл опережают «Брест», который в среду на чужом льду справился с «Лидой» (4:2).

16 февраля в рамках чемпионата Беларуси по хоккею «Могилев» примет «Гомель», а «Витебск» дома сыграет с «Металлургом», обе встречи стартуют в 19.00. Через полчаса на лед в Орше выйдут местный «Локомотив» и новополоцкий «Химик».

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