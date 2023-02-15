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15 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» не сумели повторно одолеть «Атлант» в МХЛ

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский «Динамо-Шинник» прервал победную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В среду бобруйчане провели вторую за два дня встречу с главным конкурентом в борьбе за плей-офф МХЛ — подмосковным «Атлантом». Как и накануне, соседи по турнирной таблице Запада выдали крайне напряженный поединок. Защитник «шинников» Кирилл Гришков открыл счет на 3-й минуте поединка, но гости сравняли цифры еще до перерыва. На старте второго периода очередь отыгрываться настала уже для хозяев, с этой задачей справился форвард нашей команды Леонид Булгаков — 2:2. В заключительной трети игроки «Атланта» снова вышли вперед, но за 42 секунды до сирены юные динамовцы сумели спастись благодаря Матвею Ладутько. В овертайме хоккеисты из Мытищей все-таки вырвали победу со счетом 4:3, тем не менее, «Динамо-Шинник» заработал важное очко в битве за нокаут-раунд.

Подопечные Андрея Михалева прервали серию из четырех викторий кряду, но остались на 3-м месте в дивизионе и общей 7-й позиции в Западной конференции МХЛ. Бобруйчане опережают «Атлант» на два балла, сыграв при этом на матч меньше. Следующий поединок наша команда проведет 18 февраля дома против одного из лидеров текущего сезона — «Капитана» из Ступино. Встреча на «Бобруйск-Арене» стартует в 13.00.

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