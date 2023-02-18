Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивный комментатор Владимир Писаревский скончался в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС в субботу сообщила дочь комментатора Анастасия Писаревская.

«Это случилось сегодня, в 6 часов утра, в 81-й больнице города Москвы, — сообщила собеседница агентства. — Заразился коронавирусом две недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала ковид. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошел относительно легко, без серьезных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии».

По ее словам, прощание с Писаревским предварительно пройдет 21 февраля, он будет похоронен на Ваганьковском кладбище.

Писаревский был хоккеистом, в 1950-е годы он выступал за московское «Динамо», воскресенский «Химик», челябинский «Трактор».

По окончании спортивной карьеры он работал в Гостелерадио СССР, освещал на радио «Маяк» крупнейшие хоккейные события, вел репортажи с 26 чемпионатов мира и Суперсерии 1972 года.