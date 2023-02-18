Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Отец российского хоккеиста Александра Овечкина Михаил Овечкин в субботу похоронен на Долгопрудненском кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15 февраля Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Михаилу Овечкину был 71 год.

На прощании присутствовали, в частности, Александр Овечкин, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».