Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище
Михаил Овечкин умер 15 февраля в возрасте 71 года.
Михаил Овечкин умер 15 февраля в возрасте 71 года.
ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Отец российского хоккеиста Александра Овечкина Михаил Овечкин в субботу похоронен на Долгопрудненском кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
15 февраля Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Михаилу Овечкину был 71 год.
На прощании присутствовали, в частности, Александр Овечкин, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».
Михаил Овечкин в бытность игроком выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». После завершения карьеры игрока работал детским футбольным тренером. Михаил Овечкин широко известен спортивной общественности, соболезновании в связи со смертью Михаила Овечкина ранее выразили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, вице-президент ФХР Роман Ротенберг, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, футбольный и хоккейный клубы «Динамо», клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», за который Александр Овечкин выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ, Олимпийский комитет России и другие.