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14:24 (мск), источник: ТАСС

Отца Александра Овечкина похоронили на Долгопрудненском кладбище

Михаил Овечкин умер 15 февраля в возрасте 71 года.

Вашингтон
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Источник: РИА "Новости"

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Отец российского хоккеиста Александра Овечкина Михаил Овечкин в субботу похоронен на Долгопрудненском кладбище. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15 февраля Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Михаилу Овечкину был 71 год.

На прощании присутствовали, в частности, Александр Овечкин, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, представители Федерации хоккея России (ФХР), футбольного и хоккейного клубов «Динамо».

Михаил Овечкин в бытность игроком выступал за резервную команду футбольного клуба «Динамо». После завершения карьеры игрока работал детским футбольным тренером. Михаил Овечкин широко известен спортивной общественности, соболезновании в связи со смертью Михаила Овечкина ранее выразили президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, вице-президент ФХР Роман Ротенберг, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, футбольный и хоккейный клубы «Динамо», клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», за который Александр Овечкин выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ, Олимпийский комитет России и другие.

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