Бобруйский «Динамо-Шинник» вышел в раунд плей-ин Молодежной хоккейной лиги
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» обеспечили себе участие в раунде плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» обеспечили себе участие в раунде плей-ин Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В предпоследнем матче регулярного чемпионата МХЛ юные динамовцы принимали на «Бобруйск-Арене» московское «Динамо». «Бобры» ударно начали встречу, открыв счет уже на второй минуте усилиями Тимофея Ковгорени. Однако дальше игру под контроль взяли гости: еще до окончания дебютной трети москвичи вышли вперед — 2:1, а на старте следующего периода увеличили отрыв до двух голов. Тем не менее, наша команда сумела отыграться еще до ухода на второй перерыв: шайбы в свой актив записали Вадим Мороз и Константин Волочко. В заключительной 20-минутке команды обменялись взятиями ворот, в составе хозяев отличился Матвей Шидловский. Встреча перешла в овертайм, за 13 секунд до конца которого победу «Динамо-Шиннику» со счетом 5:4 принес Степан Звягин.
Таким образом, за матч до завершения регулярного чемпионата подопечные Андрея Михалева обеспечили себе выход в раунд плей-ин Молодежной хоккейной лиги. Белорусский клуб занял третье место в «Серебряном» дивизионе Западной конференции, за право сыграть в плей-офф МХЛ бобруйчане поспорят с шестой командой «Золотого» дивизиона, которая станет известна позднее. До начала серии плей-ин «Динамо-Шиннику» предстоит провести заключительный матч «регулярки», в субботу наш коллектив дома сыграет против «Красной Армии», встреча стартует в 13.00.