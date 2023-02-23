Бобруйский «Динамо-Шинник» вышел в раунд плей-ин Молодежной хоккейной лиги

В предпоследнем матче регулярного чемпионата МХЛ юные динамовцы принимали на «Бобруйск-Арене» московское «Динамо». «Бобры» ударно начали встречу, открыв счет уже на второй минуте усилиями Тимофея Ковгорени. Однако дальше игру под контроль взяли гости: еще до окончания дебютной трети москвичи вышли вперед — 2:1, а на старте следующего периода увеличили отрыв до двух голов. Тем не менее, наша команда сумела отыграться еще до ухода на второй перерыв: шайбы в свой актив записали Вадим Мороз и Константин Волочко. В заключительной 20-минутке команды обменялись взятиями ворот, в составе хозяев отличился Матвей Шидловский. Встреча перешла в овертайм, за 13 секунд до конца которого победу «Динамо-Шиннику» со счетом 5:4 принес Степан Звягин.