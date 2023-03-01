В белорусской хоккейной экстралиге стартует раунд плей-ин

По итогам 55-матчевого регулярного чемпионата, участие в котором приняли 12 команд, путевки в четвертьфинал Кубка Президента получили 6 лучших клубов. Четыре коллектива, которые заняли в таблице места с 7-го по 10-е, вышли в раунд плей-ин, где будут разыграны два оставшихся пропуска в плей-офф. На предварительной стадии седьмая команда турнира оршанский «Локомотив» сразится с «Динамо-Молодечно», также в очном противостоянии сойдутся финишировавшие восьмым и девятым «Брест» и «Химик» из Новополоцка. Победители в парах определятся в сериях до двух побед.

Первый матч между «Локомотивом» и «Динамо-Молодечно» пройдет в Орше сегодня, начало — в 19.00. В регулярном чемпионате команды провели между собой пять игр, четыре из которых выиграли «железнодорожники». 3 марта оппоненты встретятся уже в Молодечно, решающий третий поединок при необходимости состоится 5 марта снова в Орше. «Брест» и «Химик» выйдут на лед в четверг, по сезону сильнее в этой паре выглядели северяне, одержавшие четыре победы в пяти встречах. 4 марта команды проведут матч в Новополоцке, 6 марта (если потребуется) — в Бресте.