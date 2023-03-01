Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Монреаль
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Бостон
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Лос-Анджелес
Б
56
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Айлендерс
Б
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Питтсбург
13
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Сиэтл
35
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало
Коламбус
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Детройт
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Флорида
14
Все события
12:23 (мск), источник: БЕЛТА

В белорусской хоккейной экстралиге стартует раунд плей-ин

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше стартует первая серия матчей на выбывание в предварительном раунде плей-офф белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

По итогам 55-матчевого регулярного чемпионата, участие в котором приняли 12 команд, путевки в четвертьфинал Кубка Президента получили 6 лучших клубов. Четыре коллектива, которые заняли в таблице места с 7-го по 10-е, вышли в раунд плей-ин, где будут разыграны два оставшихся пропуска в плей-офф. На предварительной стадии седьмая команда турнира оршанский «Локомотив» сразится с «Динамо-Молодечно», также в очном противостоянии сойдутся финишировавшие восьмым и девятым «Брест» и «Химик» из Новополоцка. Победители в парах определятся в сериях до двух побед.

Первый матч между «Локомотивом» и «Динамо-Молодечно» пройдет в Орше сегодня, начало — в 19.00. В регулярном чемпионате команды провели между собой пять игр, четыре из которых выиграли «железнодорожники». 3 марта оппоненты встретятся уже в Молодечно, решающий третий поединок при необходимости состоится 5 марта снова в Орше. «Брест» и «Химик» выйдут на лед в четверг, по сезону сильнее в этой паре выглядели северяне, одержавшие четыре победы в пяти встречах. 4 марта команды проведут матч в Новополоцке, 6 марта (если потребуется) — в Бресте.

На данный момент уже известен состав двух четвертьфиналов Кубка Президента, в которых соперники сыграют до четырех побед. 10 марта первый поединок в серии проведут «Гомель» и жлобинский «Металлург», 11 марта в Минске стартует противостояние «Юности» и «Витебска».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь