«Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). В составе «Торпедо» отличились Владислав Фирстов (3-я минута), Андрей Белевич (7-я), Максим Федотов (43-я), Кирилл Воронин (47-я) и Николай Коваленко (57). У «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили (25-я) и Дмитрий Рашевский (55).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Ранее «Динамо» одержало победу со счетом 3:1. Третий матч противостояния пройдет в Москве 6 марта.