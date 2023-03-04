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19:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло московское «Динамо» во втором матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Торпедо
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1). В составе «Торпедо» отличились Владислав Фирстов (3-я минута), Андрей Белевич (7-я), Максим Федотов (43-я), Кирилл Воронин (47-я) и Николай Коваленко (57). У «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили (25-я) и Дмитрий Рашевский (55).

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Ранее «Динамо» одержало победу со счетом 3:1. Третий матч противостояния пройдет в Москве 6 марта.

«Динамо» и «Торпедо» четыре раза играли в прошедшем регулярном чемпионате, команды одержали по две победы.

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Торпедо
5:2
2:0, 0:1, 3:1
Динамо М
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