Новополоцкий «Химик» вышел в плей-офф белорусской хоккейной экстралиги

Последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Президента новополочане в серии до двух побед оспаривали с ХК «Брест». В первом поединке сильнее были южане (3:0), вторая игра закончилась уже в пользу «Химика» (3:2). Судьбу решающего третьего поединка, который прошел в Бресте, решила одна-единственная шайба. Ее автором на 51-й минуте встречи стал нападающий команды из Новополоцка Денис Кирпиченок. В итоге 1:0 в матче и 2:1 в серии — «Химик» идет дальше, для брестчан сезон окончен. Соперником северян в плей-офф экстралиги станет гродненский «Неман», который занял вторую строчку по итогам регулярного чемпионата.

Таким образом, стало известно полное расписание четвертьфинального раунда Кубка Президента, сильнейшие команды в котором определятся в сериях до четырех побед. В пятницу первые встречи между собой проведут «Шахтер» и «Динамо-Молодечно» (начало — в 19.00), а также «Гомель» и «Металлург» (19.30). Следующие матчи в этих парах состоятся 12, 14 и 16 марта. В субботу стартует противостояние «Немана» и «Химика», а также серия «Юности» и «Витебска». Далее команды встретятся 13, 15 и 17 марта. Пятые, шестые и седьмые матчи во всех дуэлях при необходимости будут проведены в период с 18 по 23 марта.