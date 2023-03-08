Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Анахайм
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Сент-Луис
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сан-Хосе
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Калгари
Б
01
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Баффало
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Каролина
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Торонто
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Коламбус
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Вегас
21
Все события
10:33 (мск), источник: ТАСС

Матч легенд хоккея России и Белоруссии в 2024 году может пройти на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о намерении пригласить на турнир команды из ДНР и ЛНР.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча легенд сборных России и Белоруссии по хоккею может пройти на Байкале в 2024 году. Об этом ТАСС в среду сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Будем предлагать провести турнир. Матч легенд сборных России, Белоруссии, также пригласим команды ЛНР и ДНР, — сказал Кобзев. — Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале».

8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области, встреча завершилась вничью со счетом 6:6. Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов. Они подтвердили свое желание принять участие в мероприятии в следующем году.

Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея состоялся 8 марта 2021 года. Тогда олимпийские чемпионы обыграли иркутян со счетом 8:6. В матче принимали участие Фетисов, Касатонов, Валерий Каменский, Якушев, Коваленко и другие спортсмены. Провести игру в 2022 году не позволила опасная ледовая обстановка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь