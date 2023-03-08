Матч легенд хоккея России и Белоруссии в 2024 году может пройти на Байкале
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о намерении пригласить на турнир команды из ДНР и ЛНР.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о намерении пригласить на турнир команды из ДНР и ЛНР.
БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча легенд сборных России и Белоруссии по хоккею может пройти на Байкале в 2024 году. Об этом ТАСС в среду сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«Будем предлагать провести турнир. Матч легенд сборных России, Белоруссии, также пригласим команды ЛНР и ДНР, — сказал Кобзев. — Наша великолепная пятерка легендарных хоккеистов уже подтвердила участие в следующем матче здесь, на Байкале».
8 марта на льду Байкала прошел товарищеский матч между командой профессионалов и командой Иркутской области, встреча завершилась вничью со счетом 6:6. Команду профессионалов составили Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов и Вячеслав Фетисов. Они подтвердили свое желание принять участие в мероприятии в следующем году.
Первый товарищеский хоккейный матч на льду Байкала с участием звезд хоккея состоялся 8 марта 2021 года. Тогда олимпийские чемпионы обыграли иркутян со счетом 8:6. В матче принимали участие Фетисов, Касатонов, Валерий Каменский, Якушев, Коваленко и другие спортсмены. Провести игру в 2022 году не позволила опасная ледовая обстановка.