Матчами в Солигорске и Гомеле стартует плей-офф белорусской хоккейной экстралиги

Первый матч розыгрыша Кубка Президента начнется в 19.00 в Солигорске, где местный «Шахтер» примет «Динамо-Молодечно». В нынешнем сезоне «горняки» стали победителями «гладкого» чемпионата, а молодечненцы пробились в нокаут-раунд через стадию плей-ин, в которой одолели оршанский «Локомотив» (2:1 в серии). По ходу «регулярки» соперники встречались между собой пять раз, победы во всех матчах одержали игроки «Шахтера».

В 19.30 стартует еще одна четвертьфинальная серия, в которой «Гомель» сразится с действующим чемпионом Беларуси — жлобинским «Металлургом». По итогам чемпионата команды заняли соседние 4-е и 5-е места в таблице, «рыси» опередили «волков» всего на три очка. В личных встречах, однако, преимущество «Гомеля» было более впечатляющим: подопечные Сергея Стася выиграли у жлобинчан четыре матча из пяти.