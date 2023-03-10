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12:28 (мск), источник: БЕЛТА

Матчами в Солигорске и Гомеле стартует плей-офф белорусской хоккейной экстралиги

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской хоккейной экстралиге стартует стадия плей-офф, в которой сыграют шесть лучших команд регулярного чемпионата, а также два победителя раунда плей-ин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Первый матч розыгрыша Кубка Президента начнется в 19.00 в Солигорске, где местный «Шахтер» примет «Динамо-Молодечно». В нынешнем сезоне «горняки» стали победителями «гладкого» чемпионата, а молодечненцы пробились в нокаут-раунд через стадию плей-ин, в которой одолели оршанский «Локомотив» (2:1 в серии). По ходу «регулярки» соперники встречались между собой пять раз, победы во всех матчах одержали игроки «Шахтера».

В 19.30 стартует еще одна четвертьфинальная серия, в которой «Гомель» сразится с действующим чемпионом Беларуси — жлобинским «Металлургом». По итогам чемпионата команды заняли соседние 4-е и 5-е места в таблице, «рыси» опередили «волков» всего на три очка. В личных встречах, однако, преимущество «Гомеля» было более впечатляющим: подопечные Сергея Стася выиграли у жлобинчан четыре матча из пяти.

11 марта пройдут еще два поединка первого раунда плей-офф Кубка Президента. В 14.30 на лед в Гродно выйдут местный «Неман» и новополоцкий «Химик», а в 17.00 в Минске стартует противостояние «Юности» и «Витебска». Все четвертьфинальные серии продлятся до четырех побед одной из команд.

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