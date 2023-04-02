«Растратил все, что дал боженька». Восходящую звезду хоккея сгубил алкоголь

Увы, мечта рухнула в одночасье. На одной из последних тренировок перед чемпионатом Алексей Гусаров после столкновения с другим игроком случайно порезал Игорю ногу коньком. Да так неудачно, что медики наложили восемь швов, и о мировом первенстве пришлось забыть. Тогда казалось, что это лишь досадная случайность, и впереди у яркого форварда еще много турниров мирового уровня. Но не было ни одного.

А ведь в том сезоне Вязьмикин отменно сыграл на молодежном ЧМ в Канаде. Советская команда выиграла все семь матчей, в том числе у хозяев соревнований (4:1). Вязьмикин забил великолепный гол, оставив в дураках трех игроков соперников и вратаря, а всего в 10 играх на счету нападающего было пять заброшенных шайб и пять результативных передач. Игрока по праву включили в символическую сборную турнира.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-BAj-i20aaI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Игорь был талантище, одним из лучших игроков, если не лучшим, в своем поколении. Очень мощный, хорошо сбитый хоккеист, мог таранить соперников, у него были хорошие руки, и он здорово видел поляну. И обладал хорошим дриблингом. Он во всем превосходил своих ровесников и уже в 16 лет начал играть в ЦСКА. Тогда Игорь уже выглядел взрослым человеком, а на льду — смелым и отважным. Он чем-то напоминал Владимира Крутова, только был немного повыше ростом. И если бы все продолжалось в нормальном ритме, то мог бы засверкать и стать одним из лучших в сборной СССР», — рассказал РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Сложный выбор

Вязьмикин некоторое время успешно совмещал хоккейные и футбольные тренировки. Причем в хоккее ему повезло попасть к олимпийскому чемпиону, впоследствии известному тренеру Юрию Моисееву, а в футболе — к экс-капитану футбольного ЦСКА, чемпиону СССР 1970 года Альберту Шестерневу. И только в 13 лет Игорь сделал окончательный выбор. А уже в 16 дебютировал за взрослый ЦСКА в чемпионате страны. И не стушевался на фоне мировых звезд: сыграл 20 матчей, забросил восемь шайб и сделал 12 голевых передач.

«Игорь Вязьмикин был одним из самых ярких игроков того времени. Молодой, очень талантливый и перспективный хоккеист с армейской школой и хорошим характером. Он был игроком мощного, физического плана с хорошим катанием и техникой, с великолепным броском. С отличным игровым мышлением. Для хоккея он был идеальным вариантом. Я думаю, что по манере игры он в лучшие годы ближе всего был к Андрею Коваленко», — сказал агентству заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Но в ЦСКА одаренный игрок не смог задержаться надолго. Талант и сильные игровые качества не смогли перевесить нелады со спортивным режимом и малоуправляемый характер. После очередного инцидента с алкоголем уставший бороться Виктор Тихонов указал хоккеисту на дверь.

«Если бы Игорь Вязьмикин не сидел на стакане, хоккей бы получил выдающегося игрока. Но парень бесхарактерный, с ленцой. После убийства старшего брата запил. Да так, что все в ужасе были. Тихонов с ним и по-хорошему, и по-плохому — ничего не помогало. Отчислил», — вспоминал в интервью «Спорт-Экспрессу» многолетний селекционер ЦСКА Борис Шагас.

В НХЛ не сложилось

Игрок ушел в воскресенский «Химик», выступавший в высшей лиге чемпионата СССР. Но провел там лишь один сезон, после чего разругался с главным тренером команды, в прошлом грозным защитником сборной страны Валерием Васильевым. И уехал в НХЛ в задрафтовавший его ранее «Эдмонтон Ойлерз», который тогда был одним из лидеров лиги. Но и там у него не заладилось: только четыре матча и один гол за основную команду, а затем ссылка в фарм-клуб и путешествие по нижним лигам.

Вернуться в НХЛ в силу разных причин Игорю уже не удалось. И хотя он продолжал играть, уровень его клубов уже не был звездным: датский «Рунгстед», итальянский «Фасса», финский «Ильвес». В 1997 году, на закате карьеры, Вязьмикин вновь оказался нужным родному ЦСКА, а его последней командой стала череповецкая «Северсталь». Завершив игровую карьеру, Вязьмикин некоторое время тренировал молодежную команду московского «Спартака».

В 2009 году Вязьмикин умер, не дожив и до 44 лет. Видимо, сказались особенности образа жизни. Современники писали, что на Игоря в юности сильно повлияла трагическая смерть его старшего брата.

«Он звонил мне незадолго до смерти, это было ужасно… Я даже голос не узнал. Это был не голос — какое-то шипение на конце провода. Говорю: “Кто это?”. — “Игорь Вязьмикин. У меня большие проблемы, рак горла”. Я его практически не слышал, насилу разобрал эти-то слова. Собирался приехать к нему в больницу, но мы как раз улетали на следующий день. А когда вернулись — уже некого было навещать», — говорил «Спорт-Экспрессу» врач московского «Динамо» Валерий Конов.

Невзошедшая звезда

Собеседники агентства считают, что Вязьмикину из-за пагубных привычек так и не удалось реализовать свой незаурядный дар.

«Это был талант, но сказались побочные явления, — полагает Кожевников. — Пацан-то был хороший, душевный, обалденный человек. Но доброта иногда и губит, потому что отказать никому не мог. И произошла трагедия. Не знаю, от чего умер, врать не буду. Слухи разные ходили».