Он оскорбил великого Тарасова! Как легендарный хоккеист СССР нагрубил тренеру и ушел с матча

О трудном характере и неспокойном нраве одного из величайших центрфорвардов в истории советского хоккея — Владимира Петрова — ходили легенды. Нет, он не нарушал режим и не имел никаких проблем с дисциплиной.

Все дело в том, что многолетний партнер Бориса Михайлова и Валерия Харламова очень любил спорить и абсолютно во всех ситуациях был уверен в своей правоте. Ситуацию усугубляла врожденная прямота форварда — Владимир всегда говорил все, что думает на самом деле. И по жизни ему это принесло больше бед, чем счастья.

Например, ходили слухи, что во время одного из тренировочных сборов Петров решил сыграть в шахматы с великим гроссмейстером Анатолием Карповым. Тот тоже готовился к своему турниру и жил совсем неподалеку от места базирования ЦСКА. Лидер армейцев и сборной СССР проигрывал раз за разом. Что неудивительно, учитывая уровень его соперника. Но сам Владимир этого не понимал — он был убежден, что хотя бы раз он должен победить. Поэтому форвард психовал и постепенно выходил из себя.

«Володя Петров своих промахов не признает ни за что. Он уступить не может никому и ни в чем. Хочу проверить эту историю, да боюсь спрашивать у Петрова. Но если это и выдумка, то очень похожая на правду — именно так в такой ситуации и вел бы себя мой партнер: уступать он не будет. Настойчивость и упрямство — граничащие друг с другом качества. Настойчивость помогла Володе стать первоклассным хоккеистом. Упрямство мешает ему добиваться еще большего», — рассказывал Валерий Харламов.

Как уже было сказано выше, прямота и откровенность были неотделимой частью характера Петрова. Поэтому в некоторых ситуациях он попросту не мог себя сдерживать. Например, иногда звездный форвард в открытую выражал свое недовольство сумасшедшими физическими нагрузками, которыми хоккеистов ЦСКА и национальной сборной мучил Анатолий Тарасов. И пока большинство хоккеистов молча и стиснув зубы терпели, боясь бросить в сторону главного тренера даже недовольный взгляд, Владимир открыто выражал свое мнение.

«Володя, с его упрямым характером, молчать не собирался, он не раз спорил с Анатолием Тарасовым, говорил, что ему тяжело. Я постоянно твердил ему: терпи, посмотри, какой ты мощный — я по сравнению с тобой тростинка и все делаю “через не могу”. Но Петров стоял на своем. Он, конечно, заиграл, был одним из лучших, но всегда дебатировал с Тарасовым по любому поводу, который его не устраивал. И тот даже заставлял его дополнительно тренироваться. Конечно, Тарасов, который терпеть не мог пререканий, любил, чтобы его указания выполнялись неукоснительно, был недоволен», — вспоминал Борис Михайлов.

Петрову повезло в том, что он был лидером и основополагающим игроком команды Анатолия Тарасова. В противном случае, вероятнее всего, советский тренер вряд ли стал бы терпеть нередкое хамство со стороны своего подопечного.

Вообще взаимоотношения Тарасова и Петрова — это уникальная история. Для абсолютного большинства игроков Анатолий Владимирович был непререкаемым авторитетом. Но только не для Владимира. Однажды, в перерыве матча сборной СССР, между ними произошел серьезный конфликт, вышедший далеко за рамки субординации.

«В перерыве Анатолий Владимирович накинулся на Петрова с претензиями: “Играешь как баран!” Петров приподнялся и спокойно: “Да сами вы баран”. Видели бы вы лицо Тарасова. Полная растерянность. И молча покинул раздевалку», — рассказывал Виталий Давыдов.

Нечто похожее произошло в сезоне-1973/74 в матче против «Крыльев Советов». ЦСКА уступил со счетом 4:6. А Петров сильно поругался с Тарасовым.

По рассказам очевидцев, центрфорвард тогда сказал наставнику напрямую: «Вы старый. Вам пора заканчивать тренировать. Не знаете, кого ставить». После чего отправился в раздевалку и не вышел на третий период.