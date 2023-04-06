За что легендарного Харламова выкинули из сборной СССР? Великий форвард боялся пролететь и мимо Олимпиады

«Хоккеист должен мечтать об успехах. Должен стремиться быть на первых ролях. Плох тот спортсмен, который не мечтает стать чемпионом, не мечтает одолеть, превзойти своих соперников. Однако… Я не знаю, где грань между честолюбием и тщеславием, но знаю, что нехорошо специально обращать на себя внимание.



Забросив шайбу, я не вздымаю вверх торжествующе свою клюшку. Не первый гол и, надеюсь, не последний. Можно радоваться, торжествовать, забросив последнюю, решающую шайбу, которая приносит команде звание чемпиона мира или страны, олимпийского чемпиона. Но стоит ли радоваться, забив гол в начале сезона, когда все еще впереди, когда ждут команду и тебя вместе с ней и удачи, и огорчения?



Да и о сопернике подумать надо. Его чувства понять нужно. Так зачем эта демонстративная радость? Не считаю себя звездой и потому, что отношение мое к хоккею далеко не безупречно», — писал Харламов в своей книге.

Валерий Харламов всегда был прекрасным примером хоккеиста, в котором органично уживались бешеный талант и сумасшедшая трудоспособность в сочетании с трудолюбием и скромностью. 17-й номер ЦСКА и сборной СССР не был замечен (по крайней мере, публично) в систематическом нарушении режима или страданиях от звездной болезни. Валерий старался уважительно относиться к хоккею и работать на совесть, не обманывая судьбу. Но от локальных спадов и мыслях о собственном величии не застрахованы даже такие выдающиеся спортсмены, как Харламов.

Один из самых неприятных периодов в карьере легендарного форварда пришелся на сезон-1975/76. Поначалу у Валерия все шло идеально. ЦСКА выиграл два предсезонных турнира кряду, а на одном из них (мемориале Чкалова в Горьком) наш герой получил приз лучшего нападающего. Следующая личная награда нашла Харламова на розыгрыше Кубка газеты «Советский спорт». После этого Валерий расслабился и снизил требования к себе, посчитав, что уже попал в необходимую колею и набрал идеальную форму. Хотя раньше такое прохладное отношение к делу было ему несвойственно.

«Каюсь, в этот момент я начал немного переоценивать свои силы, решил, что все теперь получается. Я полагал, что высокую спортивную форму, необходимую для трудного олимпийского сезона, я уже набрал и теперь могу дать себе некоторое послабление», — признавался двукратный олимпийский чемпион.

Как результат — в первых играх сезона армейцы начали терять очки с соперниками, которых раньше уверенно побеждали. Проблемы ЦСКА заключались не только в слабом командном результате, но и спаде отдельных игроков. В их числе был и 17-й номер. Валерий никак не мог нащупать свою игру и вернуться на тот уровень, который он демонстрировал на протяжении всей карьеры. Из-за этого страдали и партнеры форварда.

«Я ссылался на травмы, они и вправду были, но правда заключалась и в том, что прежде они мне не мешали. Причина неудач была в другом — в том, что я был далек от соблюдения строгого спортивного режима», — откровенничал нападающий.

В итоге сборная СССР отправилась на товарищеские игры в Чехословакию без Харламова. Форвард очень переживал и стыдился этой ситуации. А после того, как национальная команда выиграла два матча из двух, Валерий и вовсе впал в паническое состояние.

«Мне вдруг особенно ясно стало, что команда может обойтись без меня и на Олимпийских играх, если выигрывает у главного соперника на его льду. Незаменимых мастеров нет — это не слова, это факт, который я осознал, наблюдая за матчами в Праге», — рассказывал Валерий.

Чтобы вернуть доверие партнеров и тренерского штаба, Харламов усиленно тренировался с теми хоккеистами, которые тоже не попали в состав сборной и занимались в Москве. Звездный форвард приложил все усилия для того, чтобы вернуть былую форму и нормализовать психологическое состояние. И ему это удалось. Уже через месяц олимпийского чемпиона вернули в состав национальной команды, а на турнире на призы газеты «Известия» он стал лучшим бомбардиром и реабилитировался в глазах тренеров и товарищей.