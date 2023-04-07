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00:49 (мск), источник: Sport24

Овечкин провел в качестве игрока «Вашингтона» половину своей жизни

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин демонстрирует поразительную преданность своей команде.

Вашингтон
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Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», российский форвард является игроком команды уже 6857 дней. Это ровно половина жизни Овечкина.

Овечкин был выбран под 1-м номером на драфте-2004 и начал выступать за «Вашингтон» в сезоне-2005/06. В дебютном же сезоне он забил 52 гола и набрал 106 (52+54) очка.

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