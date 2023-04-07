Овечкин провел в качестве игрока «Вашингтона» половину своей жизни
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин демонстрирует поразительную преданность своей команде.
Вашингтон
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин демонстрирует поразительную преданность своей команде.
Как сообщает пресс-служба «Кэпиталз», российский форвард является игроком команды уже 6857 дней. Это ровно половина жизни Овечкина.
Овечкин был выбран под 1-м номером на драфте-2004 и начал выступать за «Вашингтон» в сезоне-2005/06. В дебютном же сезоне он забил 52 гола и набрал 106 (52+54) очка.