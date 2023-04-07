Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг пробы
Как стало известно «СЭ», у семи игроков «Толпара» из семи сдававших допинг-тест во время плей-офф МХЛ, выявлены положительные пробы.
Как стало известно «СЭ», у семи игроков «Толпара» из семи сдававших допинг-тест во время плей-офф МХЛ, выявлены положительные пробы.
По нашей информации, в пробах обнаружен мельдоний.
«Толпар» выбыл из розыгрыша плей-офф МХЛ этого сезона на стадии ¼ финала Восточной конференции, проиграв «Омским Ястребам» со счетом 1−3 в серии.