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16:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семь игроков «Толпара» сдали положительные допинг пробы

Как стало известно «СЭ», у семи игроков «Толпара» из семи сдававших допинг-тест во время плей-офф МХЛ, выявлены положительные пробы.

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Источник: AP 2022

По нашей информации, в пробах обнаружен мельдоний.

«Толпар» выбыл из розыгрыша плей-офф МХЛ этого сезона на стадии ¼ финала Восточной конференции, проиграв «Омским Ястребам» со счетом 1−3 в серии.

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