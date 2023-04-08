«Юность» не вышла в финал Betera-Экстралиги впервые за девять лет
«Юность» не смогла пробиться в финал плей-офф Betera-Экстралиги впервые за девять лет.
«Юность» не смогла пробиться в финал плей-офф Betera-Экстралиги впервые за девять лет.
Минчане уступили «Неману» в полуфинальной серии со счетом 3:4. При этом команда Евгения Есаулова по ходу противостояния вела 3:0.
Последний раз «Юность» не играла в финале чемпионата Беларуси в сезоне-2012/13. Что интересно, тогда в финале, как и в нынешнем сезоне, встретились «Неман» и «Металлург».
За последние девять лет «Юность» четырежды выигрывала золото.