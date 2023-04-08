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8 апреля, источник: Прессбол

«Юность» не вышла в финал Betera-Экстралиги впервые за девять лет

«Юность» не смогла пробиться в финал плей-офф Betera-Экстралиги впервые за девять лет.

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Источник: Прессбол

Минчане уступили «Неману» в полуфинальной серии со счетом 3:4. При этом команда Евгения Есаулова по ходу противостояния вела 3:0.

Последний раз «Юность» не играла в финале чемпионата Беларуси в сезоне-2012/13. Что интересно, тогда в финале, как и в нынешнем сезоне, встретились «Неман» и «Металлург».

За последние девять лет «Юность» четырежды выигрывала золото.

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