«Юность» не вышла в финал Betera-Экстралиги впервые за девять лет

Минчане уступили «Неману» в полуфинальной серии со счетом 3:4. При этом команда Евгения Есаулова по ходу противостояния вела 3:0.

Последний раз «Юность» не играла в финале чемпионата Беларуси в сезоне-2012/13. Что интересно, тогда в финале, как и в нынешнем сезоне, встретились «Неман» и «Металлург».