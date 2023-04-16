Сергей Федоров может возглавить «Коламбус»

«Сергей Федоров. Интересный вариант, не так ли? После легендарной карьеры хоккеиста — в том числе, трех сезонов в “Коламбусе” — у него складывается впечатляющая карьера менеджера и тренера в российской КХЛ. Его ЦСКА во второй раз подряд вышел в финал Кубка Гагарина. Контракт Федорова с нынешним клубом действует еще один год, и в данный момент неясно, хочет ли он вернуться в НХЛ», — написал Портцлайн в своей колонке для The Athletic.