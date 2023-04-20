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11:27 (мск), источник: ТАСС

Фетисов: участников хоккейного матча могут доставить на Северный полюс на атомоходе

Ранее Фетисов заявлял, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участники планируемого на Северном полюсе хоккейного матча могут добраться до места с помощью российского атомного ледокола. Об этом в интервью ТАСС в четверг рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер) Вячеслав Фетисов.

«Мы планировали в свое время добираться на Северный полюс через Норвегию, но политика серьезно вмешалась в процесс организации, так что мы ищем другие варианты, каким образом мы можем это сделать с территории Российской Федерации, — сказал Фетисов. — То ли это будет с Барнео (база ежегодной российской арктической экспедиции — прим. ТАСС), как планировали изначально, то ли с одного из наших атомоходов. Это должно быть взвешенное решение в плане публичности и, самое главное, эффекта, который это должно дать».

20 апреля Фетисову исполнилось 65 лет. Ранее Фетисов заявлял, что планирует организовать в Арктике хоккейный матч с участием звезд из разных сфер деятельности с целью привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

Фетисов является депутатом Госдумы РФ, первым заместителем председателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и окружающей среде и председателем Всероссийского общества охраны природы.

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