Фетисов: участников хоккейного матча могут доставить на Северный полюс на атомоходе

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участники планируемого на Северном полюсе хоккейного матча могут добраться до места с помощью российского атомного ледокола. Об этом в интервью ТАСС в четверг рассказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер) Вячеслав Фетисов.

«Мы планировали в свое время добираться на Северный полюс через Норвегию, но политика серьезно вмешалась в процесс организации, так что мы ищем другие варианты, каким образом мы можем это сделать с территории Российской Федерации, — сказал Фетисов. — То ли это будет с Барнео (база ежегодной российской арктической экспедиции — прим. ТАСС), как планировали изначально, то ли с одного из наших атомоходов. Это должно быть взвешенное решение в плане публичности и, самое главное, эффекта, который это должно дать».