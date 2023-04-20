Сборная Швеции разгромила Канаду 8:0 в первом матче чемпионата мира U18

Сборная Швеции разгромила Канаду 8:0 в первом матче чемпионата мира U18

В Швейцарии на стадионе «Райффайзен-Арена» завершился стартовый матч чемпионата мира среди игроков до 18 лет.