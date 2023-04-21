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21 апреля, источник: Sports.Ru

СМИ: Защитник «Кузни» Мокрушев избил мужчину, поздоровавшегося с его подругой. У пострадавшего черепно-мозговая травма и сотрясение

Об этом сообщает телеканал «360».

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Источник: соцсети

Дмитрий Подорожко рассказал, что хоккеист набросился на него из-за того, что он поздоровался с его подругой, которая живет в соседнем подъезде.

По словам пострадавшего, он вышел во двор дома, направился к автомобилю и хотел сесть за руль, когда его окрикнул защитник клуба ВХЛ. Спортсмен попросил мужчину подождать его и не уезжать.

Подорожко сообщил, что после нападения хоккеиста у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.

По словам Подорожко, защитник «Кузни» во время избиения угрожал «закопать» мужчину, если он еще раз помашет его подруге или хотя бы посмотрит в ее сторону.

Мокрушев отказался комментировать подробности случившегося.

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