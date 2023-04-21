СМИ: Защитник «Кузни» Мокрушев избил мужчину, поздоровавшегося с его подругой. У пострадавшего черепно-мозговая травма и сотрясение
Об этом сообщает телеканал «360».
Об этом сообщает телеканал «360».
Дмитрий Подорожко рассказал, что хоккеист набросился на него из-за того, что он поздоровался с его подругой, которая живет в соседнем подъезде.
По словам пострадавшего, он вышел во двор дома, направился к автомобилю и хотел сесть за руль, когда его окрикнул защитник клуба ВХЛ. Спортсмен попросил мужчину подождать его и не уезжать.
Подорожко сообщил, что после нападения хоккеиста у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.
По словам Подорожко, защитник «Кузни» во время избиения угрожал «закопать» мужчину, если он еще раз помашет его подруге или хотя бы посмотрит в ее сторону.
Мокрушев отказался комментировать подробности случившегося.