В России впечатлились неординарной внешностью тренера юниорской сборной Беларуси Александра Ходина

Источник: Прессбол

Об этом сообщает «Белорусский хоккей» со ссылкой на телеграм-канал «Антихоккей».

«На проходящем в Омске финале юниорских команд находимся под впечатлением от образа тренера сборной Беларуси U-18, который никак не ассоциируется с хоккеем. Внешний вид тренера по вратарям больше напоминает священника или батюшку.



Последний сезон в качестве игрока Ходин Александр Геннадьевич провел в команде “Неман” Гродно в сезоне 2010/2011», — говорится в сообщении.