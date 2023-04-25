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20:19 (мск), источник: Прессбол

В России впечатлились неординарной внешностью тренера юниорской сборной Беларуси Александра Ходина

Россияне остались под впечатлением от неординарной внешности тренера сборной Беларуси (U-18) Александра Ходина.

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Источник: Прессбол

Об этом сообщает «Белорусский хоккей» со ссылкой на телеграм-канал «Антихоккей».

«На проходящем в Омске финале юниорских команд находимся под впечатлением от образа тренера сборной Беларуси U-18, который никак не ассоциируется с хоккеем. Внешний вид тренера по вратарям больше напоминает священника или батюшку.

Последний сезон в качестве игрока Ходин Александр Геннадьевич провел в команде “Неман” Гродно в сезоне 2010/2011», — говорится в сообщении.

«Мне кажется, что срочно требуется пояснение со стороны моего коллеги Дмитрия Федорова. Только он способен рассказать, как следует реагировать на тренера с таким уникальным для хоккея внешним видом», — добавил в своем телеграм-канале известный российский журналист Михаил Зислис.

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