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10:31 (мск), источник: Sport24

Как легендарного хоккеиста СССР пытался забрать «Спартак». Квартиру обещали зря — он стал великим в ЦСКА

История могла пойти совсем по другому сценарию.

ЦСКА
Спартак
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Источник: РИА "Новости"

У многих болельщиков Борис Михайлов ассоциируется с ЦСКА и сборной СССР. Именно в этих двух коллективах он добился наибольших успехов, вырос в выдающегося мастера и завоевал всеобщее признание. В этой связи мало кто помнит, что до перехода в армейский клуб двукратный олимпийский чемпион играл за саратовский «Кристалл» и московский «Локомотив». И уж тем более мало кто знает, что Михайлов мог оказаться не в ЦСКА, а в «Спартаке».

Предложение от красно-белых поступило будущему капитану армейцев в 1966 году. К тому моменту он как раз закончил дебютный сезон в «Локомотиве». Главный тренер «Спартака» Всеволод Бобров был впечатлен игрой Бориса. Поэтому после одного из матчей он лично подошел к форварду, вручил ему в руки листок с номером телефона и сказал: «Позвони». Такое признание было очень ценно для Михайлова. Он прекрасно понимал, что переход в этот клуб может стать следующей ступенью в его развитии. К тому же личность Всеволода Боброва всегда восхищала его.

«Всеволод Михайлович, которого считаю великим игроком и тренером, в ту пору создал “Спартак”, который мог на равных бороться за золотые медали с ЦСКА. Кроме того, я имел представление, как играет Всеволод Михайлович. В ЦСКА была практика периодически проводить встречи молодежной команды и ветеранов. И раз в своей жизни я вышел на лед против Всеволода Боброва. Молодежка, конечно, проиграла — 6:14. Это было понятно, но поразило мастерство Всеволода Михайловича, забросившего шесть или семь шайб. Тогда и понял, почему ему нет равных, — блестящее, несмотря на травмы и возраст, катание, великолепная техника, потрясающее владение клюшкой, которую он, один на планете, умел перекладывать из руки в руку», — поражался советский форвард.

Симпатия двух советских нападающих разных поколений была взаимна. Бобров очень высоко оценивал Михайлова. Всеволод Михайлович говорил, что больше всего в потенциальном новичке ему нравилась боевитость и характер. Но также он не забывал об умении Бориса удерживать шайбу в углах, своеобразную технику владения клюшкой, идеальную культуру паса и умение хладнокровно реализовывать голевые моменты.

Учитывая все вышесказанное, Михайлов никак не мог проигнорировать предложение Боброва. Борис приехал к нему домой — в знаменитый в советские времена дом у станции метро «Сокол», в котором проживало огромное количество известных и заслуженных людей. В том числе и Анатолий Тарасов, впоследствии ставший наставником Михайлова в ЦСКА. Разговор форварда и главного тренера «Спартака» получился продуктивным. Всеволод Михайлович описал собеседнику преимущества от перехода в его команду, а Борис задал все интересующие вопросы. Одним из главных факторов в желании Михайлова сменить клуб стало то, что в новой команде ему обещали собственную жилплощадь. Для форварда, который уже был женат, этот момент был очень важен. Поэтому ему предстояло крепко подумать над предложением Боброва.

«К тому времени я уже был женат на Тане, с которой мы до сих пор вместе. У меня в комнате жить было негде — мама, три брата, у Тани жилищные условия были ненамного лучше. Пожалуй, именно это сыграло решающую роль. Сейчас многое по сравнению с прошлым кардинально изменилось. Вы не найдете игрока нынешнего поколения в России, который бы жил так скромно, как я в шестидесятые годы, кстати, как и многие другие хоккеисты. Я это говорю к тому, что сейчас нет препятствий к полной самоотдаче в хоккее, но пятнадцать лет не было победных результатов, которые были у нас почти в каждом сезоне», — говорил Михайлов.

Источник: РИА "Новости"

Но жизнь все решила за Бориса сама. Николай Карпов, работавший помощником главного тренера «Локомотива» Анатолия Кострюкова, узнал об интересе «Спартака» к лидеру его команды. После этого Михайлову тут же выделили однокомнатную квартиру. Поэтому он все-таки решил остаться в своей команде. Иронично, что через несколько лет после этих событий Карпов возглавил «Спартак» и очень жалел, что ранее помешал переходу своего подопечного.

«Мне удалось выиграть два раза первенство страны, но мог бы побеждать чаще, если бы имел больше таких игроков, как Михайлов», — сокрушался Карпов.

Однако даже выделенная жилплощадь не стала препятствием к скорому уходу олимпийского чемпиона. Предложение «Спартака» он отверг, но через год нападающим заинтересовался ЦСКА — сильнейший клуб советского хоккея. Такой шанс Михайлов уже упустить не мог. И впоследствии ничуть не пожалел о своем решении: в составе армейцев он вырос в игрока национальной сборной и выиграл несколько десятков титулов.

Автор: Максим Самарцев

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