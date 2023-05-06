Хоккейная команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии на турнире в Астане

ТАСС, 6 мая. Команда «Россия 25» со счетом 4:7 уступила сборной Белоруссии по хоккею в матче международного товарищеского турнира, который проходит в Астане. Встреча прошла в субботу.

В составе победителей шайбы забросили Никита Пышкайло (3-я минута), Тимофей Ковгореня (26, 49), Сергей Сапего (34), Егор Игнатенко (53), Степан Звягин (56), Никита Жихарев (58). У российской команды отличились Валентин Зыков (13), Андрей Чивилев (28) и Марат Хайруллин (47, 54).

Россияне провели второй матч на турнире в Астане, 5 мая они победили сборную Казахстана (3:0). Российская команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ее главным тренером является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг.

Следующий матч российские хоккеисты проведут 9 мая в Красноярске против команды Белоруссии, также россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).