Хоккейная команда «Россия 25» проиграла сборной Белоруссии на турнире в Астане
Встреча закончилась со счетом 7:4 в пользу белорусских спортсменов.
ТАСС, 6 мая. Команда «Россия 25» со счетом 4:7 уступила сборной Белоруссии по хоккею в матче международного товарищеского турнира, который проходит в Астане. Встреча прошла в субботу.
В составе победителей шайбы забросили Никита Пышкайло (3-я минута), Тимофей Ковгореня (26, 49), Сергей Сапего (34), Егор Игнатенко (53), Степан Звягин (56), Никита Жихарев (58). У российской команды отличились Валентин Зыков (13), Андрей Чивилев (28) и Марат Хайруллин (47, 54).
Россияне провели второй матч на турнире в Астане, 5 мая они победили сборную Казахстана (3:0). Российская команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет. Ее главным тренером является наставник петербургского СКА Роман Ротенберг.
Следующий матч российские хоккеисты проведут 9 мая в Красноярске против команды Белоруссии, также россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске. Ранее команда России обыграла сборную Белоруссии в двух товарищеских матчах в Челябинске (4:0 и 6:2).
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 22 марта 2023 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона-2023/24. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF пропустили чемпионат мира 2022 года и не сыграют на мировом первенстве в финском Тампере и Риге, который пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.