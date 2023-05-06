Первая победа Дмитрия Квартальнова у руля сборной Беларуси: ошибки Челябинска исправлены в Астане

А вот и первый эффект работы Дмитрия Квартальнова в сборной Беларуси. Тренер грамотно изучил ошибки своей команды, хорошо поработал отведенные двое суток отдыха и четко разобрал соперника. Сборная впервые за три поединка с «Россией 25» играла с позиции силы и полностью контролировала игру. Об этом говорит и дисциплина (три удаления, из них два за выброс шайбы), и тот факт, что белорусы ни разу не были в роли отстающих. Практически за каждую ошибку россиян в атаке подопечные Квартальнова наказывали контратакой и голом. Но обо всем по порядку.



После двух матчей в Челябинске статистика была ужасной. 2:10 суммарно по голам, трое игроков покинули расположение сборной из-за болезни. На два удручающих результата Дмитрий Квартальнов реагировал сдержанно, хотя было видно упадническое настроение. Вместо того, чтобы разгонять панику и «наказывать провинившихся», тренер грамотно тасовал звенья, усаживал на скамейку запасных в воспитательных целях и в Казахстан приехал абсолютно готовым. Команда Ротенберга же на все 100% расслабилась. Особенно после того, как «Россия 25» выиграла у сборной Казахстана со счетом 3:0. Как оказалось, легкой прогулки у россиян не будет.



Помог быстрый гол в исполнении Никиты Пышкайло уже на второй минуте встречи. Белорусы впервые за три поединка начали бодро, а главное — первым номером. Лишь к середине первого периода россияне взяли инициативу, сравняв счет на 12-й минуте. Во втором отрезке встречи команды вновь давили друг друга, хорошо взаимодействовали друг с другом Алистров, Горбунов и Суворов, но вторая шайба пришла от Тимофея Ковгорени, Данилы Паливко и Степана Звягина. У молодых белорусов создалась особая химия, где Ковгореня здорово проявлял свои атакующие способности, будучи защитником. Россияне быстро отыгрались, но затем удалось с третьей попытки реализовать большинство усилиями Сапего и Горбунова. Третий период начинался со счета 3:2 в пользу белорусов.



За последние 20 минут матча стоит отдельно похвалить хладнокровие наших парней. То, насколько грамотно сразу несколько звеньев оборонялись у своих ворот и убегали в контратаку, достойно отдельной похвалы. Также нужно отметить вратаря Константина Шостака, который отразил 41 бросок. После того, как россияне забросили третью шайбу и сделали счет 3:3, Тимофей Ковгореня с Василием Филяевым и Даниилом Бокуном разыграли красивую комбинацию. Опять же, все произошло после потери шайбы россиян в зоне атаки. Дальше команда Ротенберга посыпалась, хоть и смогла забросить в большинстве за четыре секунды. Как итог, третий период белорусы выиграли со счетом 4:2, а на табло красовались итоговые 7:4.



Этот результат — не месть за досадные поражения в Челябинске. Эти цифры говорят о том, что Квартальнов наконец-то подобрал нужные настройки команды. Помимо того, какой свой класс не по годам показал Тимофей Ковгореня (2+1), стоит отметить работу Владимира Алистрова. Он не набрал в матче очков, но обострял и вел команду за собой вместе с Суворовым и Горбуновым. Образцовую игру показал Василий Филяев, который грамотно закрывал вратаря россиян Исаева, а также подключался сам в ассистентскую работу, отдав два паса. Данила Паливко (0+2) и Степан Звягин (1+1) также заслужили похвалы, играя резко и на скорости заставляя защитников судорожно выбивать шайбу в районе вратарской.



У сборной Беларуси есть прекрасная возможность взять трофей мини-турнира в Астане. Для этого необходимо не проиграть в основное время хозяевам льда, что кажется на данный момент легкой задачей. В каком-то смысле, положительный результат станет приятной отдушиной в отсутствии чемпионата мира, ведь Казахстан является одной из 16 участниц элитного дивизиона. Дальше нас будут ждать еще пять поединков с Россией 25: один в Красноярске, два в Туле и заключительные два в Минске на «Чижовка-Арене». Пока же можно смело записать нынешнюю викторию в актив и ждать, с каким счетом закончится вся серия целиком.



РОССИЯ 25 — БЕЛАРУСЬ — 4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

АСТАНА. «Барыс-Арена». Начало — в 14.00.