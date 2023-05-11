Кому вообще такое нужно? Чемпионат мира пройдет не только без России, но и без ярких звезд

Крохи с барского стола

В пятницу в Финляндии и Латвии стартует чемпионат мира. Прямо сейчас со стороны он воспринимается как слегка улучшенная версия надоевшего всем Евротура. Это не злорадство, вызванное отсутствием сборной России на турнире. Суть совсем в другом. В заявках команд-участниц почти нет игроков с именем. Только одного человека можно назвать большой звездой. Лучший бомбардир «Колорадо» Рантанен, набравший больше 100 очков в регулярном чемпионате, согласился принять участие в домашнем турнире.

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На общем фоне, достаточно скромном, стоит выделить еще несколько фигур. К немцам подъехал прогрессирующий защитник «Детройта» Зайдер, к датчанам присоединился форвард «Виннипега» Элерс. Возможно, сборную Швейцарии усилит самый опасный нападающий «Лос-Анджелеса» Фиала. Прямо сейчас главный тренер альпийской команды Патрик Фишер ждет окончания серии «Каролина» — «Нью-Джерси». В составе «Дьяволов», которые пока уступают в серии 1−3, выступают сразу четыре швейцарца. В целом негусто для турнира, который принято считать кульминацией сезона.

Чемпионат мира изначально подразумевает собой соревнование, в котором участвуют самые лучшие. Применительно к хоккею этот постулат не работал из-за параллельно проходящего в Северной Америке розыгрыша Кубка Стэнли. Однако большие звезды, выступающие в НХЛ, часто находили в себе силы и желание приехать в сборные, чтобы где-нибудь в Европе побороться за медали. В некоторые годы количество топ-игроков на чемпионате мира даже превосходило количество ярких хоккеистов, параллельно бившихся за титул в плей-офф НХЛ.

Без наших все равно не то

Сейчас на турнире по политическим причинам не будет сборной России, которая очень многое теряет из-за невозможности играть на международной арене. Междусобойчики с белорусами — вынужденная альтернатива. Это симпатичная идея, но в глобальном плане она направлена на внутреннее развитие и вовлеченность регионов.

Однако без россиян не меньше теряет и чемпионат мира. Это не натягивание совы на глобус, а объективный фактор. Именно сборная России в последние лет 15 почти всегда привозила на турниры мощные составы и звездных игроков. Бывший президент ИИХФ Рене Фазель при всей симпатии к нашей стране был предельно справедлив в своих оценках, раздавая многочисленные интервью. Участие в чемпионатах мира известных всему свету российских хоккеистов, начиная с Овечкина, поднимало престиж турнира на огромную высоту. Как следствие, стабильно сохранялся интерес со стороны спонсоров, росла посещаемость, расширялась зрительская аудитория, радовали глаз телевизионные рейтинги.

Прекрасно помню, как первые лица других федераций завидовали президенту ФХР Владиславу Третьяку белой завистью. Им каждый раз приходится прилагать нечеловеческие усилия, чтобы уговорить лучших из доступных игроков принять участие в чемпионате мира. Получается крайне редко, причем преимущественно под домашние турниры. Свои команды надо любить всем сердцем вне зависимости от того, кто за них играет. Но если главные звезды сборных Швеции и Чехии — провалившие регулярный чемпионат НХЛ нападающие Рэймонд и Кубалик, то обложка у чемпионата мира выходит блеклая. Кого этим можно заманить? Это очень похоже на хоккейную Лигу чемпионов, которая при оптимистичных ожиданиях и замахе на рубль наполнена сомнительным содержанием с копеечным эффектом.

Канадцы и американцы привезут в Финляндию и Латвию беззвездные составы. Удивило разве что появление силовика «Калгари» Лучича. Ветерану скоро исполнится уже 35 лет. Он впервые решил сыграть за сборную Канады на взрослом уровне. В остальном мало интересного, если не считать вызов одного из фаворитов ближайшего драфта Адама Фантилли, выдавшего отличный сезон в NCAA за команду университета Мичиган.