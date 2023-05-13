Сборная «Россия 25» в овертайме одержала победу над Беларусью

В серии противостояний между сборной «Россия 25» и Беларусью счёт 4:1 в пользу россиян: команды играли между собой на турнире в Казахстане, а также встречались на аренах в Челябинске и Красноярске. В Туле прошёл последний матч между командами на территории России: 15 и 16 мая Беларусь и «Россия 25» встретятся в Минске на «Чижовка-Арене».