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12:15 (мск), источник: Прессбол

Ротенберг о серии с белорусами: Самый сложный турнир в моей жизни. Было сложнее, чем на Олимпиаде

Главный тренер России 25 Роман Ротенберг подвел итоги серии со сборной Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы живем хоккеем и любим хоккей. У нас сумасшедший коллектив ребят, которых мы собрали. Они выдали эти девять матчей со всеми перелетами. На моем опыте было многое — чемпионаты мира, Олимпиада. Но этот турнир — самый сложный в моей жизни. Это сложнее, чем регулярка или плей‑офф. Тут ведь планирование, и нужно эмоции доставать из игроков. Это очень непросто.

За нас играли ребята, которые приехали в сборную по своему желанию. Не было такого, что им звонили и говорили: «Надо!» Нет‑нет, они сами хотели. А ведь у сборной Беларуси было два состава. И они их постоянно меняли. А ведь у нас идет серия из девяти матчей. А ведь и казахстанцы — сильнейшая команда, мы видим это на чемпионате мира. Мы с ними играли первый матч в Казахстане, и они были суперсвежими. Они месяц готовились к тому, чтобы сыграть со сборной России. Для них это было как с Канадой сыграть! Это была сумасшедшая, самая сложная для нас игра по скоростям.

Знаете, на что это похоже? Это как в плей‑офф ты играешь два матча с ЦСКА, а потом бац — на тебя выходит «Ак Барс». А потом — снова ЦСКА. И они все время свежие, а ты — нет. Это очень непросто тактически и отнимает очень много сил. А мы в таком безумно сложном турне выиграли семь матчей из девяти. Это очень серьезный показатель!

Ну, а как вы хотели? Беларусь — очень сложный соперник, там выступают лидеры клубов КХЛ на сегодняшний день. А еще к ним зашел Дмитрий Квартальнов, который очень хотел победить в первом же турнире как новый тренер. Но тем интереснее это было. Мы видели настоящий мужской хоккей. Было много стычек, травм, много крови, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

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