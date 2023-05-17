Ротенберг о серии с белорусами: Самый сложный турнир в моей жизни. Было сложнее, чем на Олимпиаде
Главный тренер России 25 Роман Ротенберг подвел итоги серии со сборной Беларуси.
Главный тренер России 25 Роман Ротенберг подвел итоги серии со сборной Беларуси.
— Мы живем хоккеем и любим хоккей. У нас сумасшедший коллектив ребят, которых мы собрали. Они выдали эти девять матчей со всеми перелетами. На моем опыте было многое — чемпионаты мира, Олимпиада. Но этот турнир — самый сложный в моей жизни. Это сложнее, чем регулярка или плей‑офф. Тут ведь планирование, и нужно эмоции доставать из игроков. Это очень непросто.
За нас играли ребята, которые приехали в сборную по своему желанию. Не было такого, что им звонили и говорили: «Надо!» Нет‑нет, они сами хотели. А ведь у сборной Беларуси было два состава. И они их постоянно меняли. А ведь у нас идет серия из девяти матчей. А ведь и казахстанцы — сильнейшая команда, мы видим это на чемпионате мира. Мы с ними играли первый матч в Казахстане, и они были суперсвежими. Они месяц готовились к тому, чтобы сыграть со сборной России. Для них это было как с Канадой сыграть! Это была сумасшедшая, самая сложная для нас игра по скоростям.
Знаете, на что это похоже? Это как в плей‑офф ты играешь два матча с ЦСКА, а потом бац — на тебя выходит «Ак Барс». А потом — снова ЦСКА. И они все время свежие, а ты — нет. Это очень непросто тактически и отнимает очень много сил. А мы в таком безумно сложном турне выиграли семь матчей из девяти. Это очень серьезный показатель!
Ну, а как вы хотели? Беларусь — очень сложный соперник, там выступают лидеры клубов КХЛ на сегодняшний день. А еще к ним зашел Дмитрий Квартальнов, который очень хотел победить в первом же турнире как новый тренер. Но тем интереснее это было. Мы видели настоящий мужской хоккей. Было много стычек, травм, много крови, — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».