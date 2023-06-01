«Дизель» стал победителем «Медиабитвы» PARI в апреле

Премии вручаются за лучший ситуативный контент, а также в номинациях «Лучшая медиаслужба», «Лучшее короткое видео в социальных сетях», «Лучший Telegram-канал» и «Лучшее видео с талисманом». Победителю номинации «Лучшая медиаслужба» достанется самый крупный приз — 500 000 рублей. В остальных номинациях денежные вознаграждения составят от 200 000 до 250 000 рублей.

В апреле награду за лучший ситуативный контент в соцсетях получили медиаслужбы «Дизеля», «Южного Урала» и «Югры». Пензенский клуб забрал первое место, выпустив серию регулярных видео в формате дневника о жизни команды.

Премия за ситуативный контент разыгрывается между клубами, в аккаунтах которых ярче всего обыгрываются ключевые события прошедшего месяца. Медиакоманда «Дизеля» стала вторым победителем в этой номинации. В марте премию забрала медиаслужба «Нефтяника», которая сняла креативный ролик про судей.

В жюри конкурса входят директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский, корреспондент «Матч ТВ», ведущая YouTube-канала «ЧЕРКАС АТЛАНТ» Анна Андронова, а также представители ФХР и ВХЛ.