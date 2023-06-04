Звезда КХЛ твердо собралась покорить Америку со второй попытки. Ткачев поедет к суровому американцу Торторелле?

«Есть только один шанс произвести первое впечатление», «дважды в одну реку не войдешь» и другие народные мудрости вроде бы признают ошибочными вторые попытки заиграть в НХЛ. Если не смог сходу ухватиться за место в сильнейшей лиге мира, то и нужно забыть об этой американской мечте. Раз не тянешь по уровню или не походишь по стилю, то играй дома, зарабатывай хорошие деньги и отпусти уже наконец этого журавля. Кахаэловская синица — это то, что пытаются всучить в руки Владимира Ткачева. Но он сопротивляется.

Читайте также «Авангард» объявил об уходе Якупова и Белова

Многие со скепсисом восприняли новости о том, что Ткачев снова собрался в НХЛ. Болельщики вспоминают его первую поездку за океан и заведомо ставят крест на второй. Дело было в позапрошлом сезоне. Лучший бомбардир СКА уехал в Америку, несмотря на действующий контракт с питерским клубом. Его игра не устраивала Романа Ротенберга, Ткачев не вписывался в концепцию «армейцев» и стороны решили друг друга не мучить. Переход в «Лос-Анджелес» казался оптимальным вариантом для всех сторон.

А ведь тогда для Ткачева все неплохо начиналось. Выставочные матчи и первые игры регулярного чемпионата он проводил в первых звеньях. Владимиру доверяли место в спецбригаде большинства, а он не стеснялся рулить розыгрышем. С его передач забивал Анже Копитар, его хвалили капитан «королей» Дрю Даути. Но потом что-то пошло не так. «Лос-Анджелес» начал проигрывать, тренер принялся тасовать состав, а в новых сочетаниях Ткачев оказался лишним.

Потеряв место в топ-6 атаки «Кингз», россиянин оказался не нужен Тодду Маклеллану. Третье звено, а уж там более четвертое — это не для Ткачева. Его отправили в фарм-клуб и продержали там до самого окончания контракта. Владимир не сорвался в Россию, а терпел и ждал нового шанса, который так и не получил. Зато стал лучшим бомбардиром «Онтарио» в плей-офф, многому научился, а заодно показал себя игроком, который не боится трудностей.

Возвращаясь в Россию, Ткачев держал в уме второй шанс в НХЛ. Именно поэтому контракт с «Авангардом» он заключил на один, а не на три сезона, как предлагали в Омске. По всей видимости, и играл Ткачев за «ястребов» с оглядкой на Северную Америку. Не в том плане, что головой был за океаном. Напротив, пытался проявить себя как можно ярче, чтобы его заметили скауты и менеджеры клубов НХЛ. А попутно заметно прибавил в обороне и стыковой активности.

Вопреки репутации мягкого форварда, Ткачев стал не только лучшим бомбардиром «Авангарда», но и пятым форвардом команды по количеству проведенных силовых приемов. Это говорит многое об эволюции омича. Он уже не тот игрок чистого льда, который уезжал из СКА. Год, почти полностью проведенный в АХЛ, закалил его и по-хоккейному, и по-человечески. Ткачев окреп, повзрослел, а сезоном в «Авангарде» дал понять, что может быть лидером, который не пропадает с наступлением плей-офф.

Ткачев твердо готов закрыть энхаэловский гештальт, а одной из команд, в которую он может перейти, является «Филадельфия». Агент игрока Шуми Бабаев говорит о разных вариантах и переговорах с целым рядом клубов, но «летчики» первыми просочились в прессу как потенциальный клуб Владимира. С одной стороны, это неплохой вариант. «Филадельфия» уже не первый год пролетает мимо плей-офф, не обладает железобетонным топ-6 и шансы Ткачеву там наверняка предоставят. А с другой стороны…

….А с другой стороны Джон Торторелла. Человек с репутацией одного из самых жестких тренеров в НХЛ. Он не чурается крепких словечек, может посадить в запас даже звезду, да и вообще проповедует не самый современный хоккей. Он и в прошлом сезоне, который стал для него первым в «Филадельфии», не стеснялся усаживать в запас ведущих игроков команды. Так что Ткачев должен понимать, что в случае невыполнение игрового задания кара может последовать незамедлительно.

В «Лос-Анджелесе» Маклеллан был недоволен тем, что Владимир не шел в прессинг до конца, а гадал, пытаясь предсказать действие соперника. То есть играл за счет головы, а не ног. У Тортореллы наверняка есть схожие игровые принципы, которые в случае перехода во «Флайерз» придется исполнять неукоснительно. Правда, у Артемия Панарина с этим не было никаких проблем. Он отыграл у Тортореллы два сезона в «Коламбуса», которые сложились для Хлебушка крайне продуктивно. Собственно, там он и заработал свой многомиллионный контракт с «Рейнджерс». Ткачев и Панарин во многом похожие игроки, разве что Артемий побыстрее.