Финская федерация хоккея изучает деятельность Mondelez в России, пишут СМИ

Как сообщило в субботу шведское агентство TT, Шведская футбольная ассоциация приостановила свою рекламную кампанию с брендом шоколада Marabou, поскольку, по данным украинских и шведских источников, владелец бренда компания Mondelez по-прежнему работает в России, проводящей спецоперацию на Украине. Агентство также сообщило, что у Mondelez несколько заводов в России, платящих налоги в российскую государственную казну.
В ноябре 2022 года Федерация хоккея Финляндии подписала соглашение о сотрудничестве с Marabou на сезон 2022−2025 годов.
«Сегодня мы отправили запрос в Швецию. К сожалению, в Финляндии больше нет контактного лица (Mondelez). Когда мы получим отчет, мы примем решение о продолжении сотрудничества в начале следующей недели», — сказал изданию менеджер по маркетингу финской хоккейной федерации Ласси Рёнккёнен.
Газета уточняет, что в конце прошлой недели Украина объявила о внесении компании Mondelez в черный список, поскольку этот пищевой гигант все еще работает в России.
Mondelez International — американский транснациональный производитель и продавец кондитерских изделий, печенья, снеков и напитков. Штаб-квартира компании находится в пригороде Чикаго, Дирфилд, штат Иллинойс. В России представлена брендами Oreo, belVita, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Dirol и другими.