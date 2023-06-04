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13:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финская федерация хоккея изучает деятельность Mondelez в России, пишут СМИ

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июн — РИА Новости. Финская федерация хоккея обратилась к одному из своих спонсоров — международной компании Mondelez с просьбой пояснить свою деятельность в России, сообщает крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.

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Источник: AP 2022

Как сообщило в субботу шведское агентство TT, Шведская футбольная ассоциация приостановила свою рекламную кампанию с брендом шоколада Marabou, поскольку, по данным украинских и шведских источников, владелец бренда компания Mondelez по-прежнему работает в России, проводящей спецоперацию на Украине. Агентство также сообщило, что у Mondelez несколько заводов в России, платящих налоги в российскую государственную казну.

В ноябре 2022 года Федерация хоккея Финляндии подписала соглашение о сотрудничестве с Marabou на сезон 2022−2025 годов.

«Сегодня мы отправили запрос в Швецию. К сожалению, в Финляндии больше нет контактного лица (Mondelez). Когда мы получим отчет, мы примем решение о продолжении сотрудничества в начале следующей недели», — сказал изданию менеджер по маркетингу финской хоккейной федерации Ласси Рёнккёнен.

Газета уточняет, что в конце прошлой недели Украина объявила о внесении компании Mondelez в черный список, поскольку этот пищевой гигант все еще работает в России.

Mondelez International — американский транснациональный производитель и продавец кондитерских изделий, печенья, снеков и напитков. Штаб-квартира компании находится в пригороде Чикаго, Дирфилд, штат Иллинойс. В России представлена брендами Oreo, belVita, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Dirol и другими.

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