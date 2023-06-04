Финская федерация хоккея изучает деятельность Mondelez в России, пишут СМИ

Как сообщило в субботу шведское агентство TT, Шведская футбольная ассоциация приостановила свою рекламную кампанию с брендом шоколада Marabou, поскольку, по данным украинских и шведских источников, владелец бренда компания Mondelez по-прежнему работает в России, проводящей спецоперацию на Украине. Агентство также сообщило, что у Mondelez несколько заводов в России, платящих налоги в российскую государственную казну.

В ноябре 2022 года Федерация хоккея Финляндии подписала соглашение о сотрудничестве с Marabou на сезон 2022−2025 годов.

«Сегодня мы отправили запрос в Швецию. К сожалению, в Финляндии больше нет контактного лица (Mondelez). Когда мы получим отчет, мы примем решение о продолжении сотрудничества в начале следующей недели», — сказал изданию менеджер по маркетингу финской хоккейной федерации Ласси Рёнккёнен.

Газета уточняет, что в конце прошлой недели Украина объявила о внесении компании Mondelez в черный список, поскольку этот пищевой гигант все еще работает в России.