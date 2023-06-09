Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом «Оксфорд»

Источник: OXFORDCITYSTARS.COM

Это третий клуб в хоккейной карьере бывшего голкипера футбольных «Челси» и «Арсенала». До этого Петр Чех выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд Чифтейнс».

«Я очень рад новой главе своей карьеры в “Оксфорд Сити Старз”. Слышал хорошие отзывы о клубе и с нетерпением жду возможности снова сыграть с некоторыми из моих бывших товарищей по команде. Понятно, что у “Оксфорда” большие амбиции, и я надеюсь, что смогу помочь команде добиться побед», — сказал Чех.