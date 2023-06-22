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21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Столица Канады в 2025 году впервые за 16 лет примет МЧМ по хоккею

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025 года пройдет в Оттаве, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: iihf.com

Турнир стартует 26 декабря 2024 года и завершится 5 января 2025 года. Он пройдет на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» «Канейдиан Тайр-центр» (вмещает 18652 зрителя) и стадионе команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Оттава 67» — «Ти-Ди Плейс» (9000 зрителей).

«Канейдиан Тайр-центр» станет основной ареной турнира и примет 17 игр, включая полуфиналы, финал и матч за бронзовые медали. На «Ти-Ди Плейс» пройдут 14 матчей.

В последний раз столица Канады принимала молодежный чемпионат мира в 2009 году. Тогда победу на турнире одержали хозяева, второе место заняла сборная Швеции, россияне завоевали бронзовые медали. Молодежное первенство 2024 года пройдет в шведском Гётеборге. Действующими чемпионами мира являются канадцы.

Ранее совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2023/24. До этого организация отобрала у России право провести молодежный и взрослый чемпионаты мира 2023 года.

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