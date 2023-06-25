Легенда хоккея выступит в Европарламенте с предложением отстранить россиян

Гашека в Европарламент пригласил депутат от Чехии Томаш Здеховский. Встреча запланирована на 11 июля, когда в Страсбурге пройдет пленарное заседание организации. Экс-вратарь должен поговорить с наиболее влиятельными депутатами от основных фракций и комитетов, а также провести встречу с главой Европарламента Робертой Метсолой. Отмечается, что Гашек не будет выступать перед пленумом, так как право на это предоставляется только политическим лидерам.

«Пока русские и белорусы не дистанцируются от СВО, мы не должны допускать их к нашим соревнованиям. Я предполагаю, что в основном речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже. Депутаты Европарламента имеют влияние на свои страны. Они могут обращаться к правительствам у себя дома, например, по вопросу убежища для тех спортсменов, которые дистанцируются от Путина и будут нуждаться в нашей помощи», — сказал Гашек.