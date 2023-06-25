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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда хоккея выступит в Европарламенте с предложением отстранить россиян

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с предложением не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, проходящим в Европе, сообщает aktualne.cz.

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Источник: РИА "Новости"

Гашека в Европарламент пригласил депутат от Чехии Томаш Здеховский. Встреча запланирована на 11 июля, когда в Страсбурге пройдет пленарное заседание организации. Экс-вратарь должен поговорить с наиболее влиятельными депутатами от основных фракций и комитетов, а также провести встречу с главой Европарламента Робертой Метсолой. Отмечается, что Гашек не будет выступать перед пленумом, так как право на это предоставляется только политическим лидерам.

«Пока русские и белорусы не дистанцируются от СВО, мы не должны допускать их к нашим соревнованиям. Я предполагаю, что в основном речь пойдет об их участии в Олимпиаде в Париже. Депутаты Европарламента имеют влияние на свои страны. Они могут обращаться к правительствам у себя дома, например, по вопросу убежища для тех спортсменов, которые дистанцируются от Путина и будут нуждаться в нашей помощи», — сказал Гашек.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта. 22 июня глава МОК Томас Бах во время внеочередной сессии комитета заявил, что мировой спорт находится под серьезной угрозой из-за попыток некоторых сил разделить его. 23 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую МОК отказать российским и белорусским спортсменам в допуске на Игры-2024 в Париже даже в нейтральном статусе.

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