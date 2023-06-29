Ялонена уволили из сборной Чехии по хоккею
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финна Кари Ялонена уволили с поста главного тренера мужской сборной Чехии по хоккею, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финна Кари Ялонена уволили с поста главного тренера мужской сборной Чехии по хоккею, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.
Финна сменит возглавлявший молодежную сборную Чехии Радим Рулик. Генеральным менеджером команды назначен серебряный призер Олимпийских игр Петр Недвед, а помогать ему будет чемпион мира Мартин Гавлат. В тренерский штаб Рулика войдут Марек Жидлицкий, Иржи Калоус и Ондржей Павелец.
Ялонен возглавил сборную Чехии в марте 2022 года. В том же году под его руководством команда завоевала первые медали чемпионата мира с 2012 года. На турнире 2023 года чехи стали восьмыми, уступив в четвертьфинале американцам (0:3). Рулик руководил молодежной командой Чехии с 2021 года, его команда стала четвертой на первенстве мира — 2022 и выиграла серебряные медали турнира 2023 года.
С 2011 по 2013 год Ялонен возглавлял нижегородское «Торпедо».