Ялонена уволили из сборной Чехии по хоккею

Ялонен возглавил сборную Чехии в марте 2022 года. В том же году под его руководством команда завоевала первые медали чемпионата мира с 2012 года. На турнире 2023 года чехи стали восьмыми, уступив в четвертьфинале американцам (0:3). Рулик руководил молодежной командой Чехии с 2021 года, его команда стала четвертой на первенстве мира — 2022 и выиграла серебряные медали турнира 2023 года.