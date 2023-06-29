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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ялонена уволили из сборной Чехии по хоккею

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Финна Кари Ялонена уволили с поста главного тренера мужской сборной Чехии по хоккею, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.

Чехия
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Источник: РИА "Новости"

Финна сменит возглавлявший молодежную сборную Чехии Радим Рулик. Генеральным менеджером команды назначен серебряный призер Олимпийских игр Петр Недвед, а помогать ему будет чемпион мира Мартин Гавлат. В тренерский штаб Рулика войдут Марек Жидлицкий, Иржи Калоус и Ондржей Павелец.

Ялонен возглавил сборную Чехии в марте 2022 года. В том же году под его руководством команда завоевала первые медали чемпионата мира с 2012 года. На турнире 2023 года чехи стали восьмыми, уступив в четвертьфинале американцам (0:3). Рулик руководил молодежной командой Чехии с 2021 года, его команда стала четвертой на первенстве мира — 2022 и выиграла серебряные медали турнира 2023 года.

С 2011 по 2013 год Ялонен возглавлял нижегородское «Торпедо».

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