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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

В Польше задержали русского хоккеиста — по обвинению в шпионаже. Что случилось

А ведь совсем недавно в польском чемпионате был бум на россиян.

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Источник: IIHF

Что произошло?

Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже, сообщает Sport.pl. Сообщается, что этим хоккеистом был Максим С.

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Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже

В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги чемпионата Польши. В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года.

Сообщается, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.

Кто это мог быть?

Вопреки утверждениям польского СМИ, в прошлом сезоне в главной лиге чемпионата Польши не выступало ни одного российского хоккеиста. При этом во второй лиге таковых было семь: Никита Шатилов, Эдуард Шибельбейн, Владимир Петровский, Иван Тцырян, Фёдор Лупанов, Владислав Гусев и Максим Сергеев.

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Из этой семёрки с октября 2021 года (то есть с начала сезона-2021/2022) в Польше играют трое. Это 22-летний Шибельбейн (в России на его счету один сезон за «Ястребов» из Омска в ЮХЛ), 20-летний Гусев (воспитанник «Северстали», в системе родного клуба не поднялся выше НМХЛ) и 20-летний Сергеев (до отъезда в Польшу поиграл в различных юниорских подмосковных командах). При этом Шибельбейн никогда не играл в главной польской лиге, а вот Гусев и Сергеев на короткое время поднимались в основу клуба «Заглембе», но было это ещё в позапрошлом сезоне.

Что связывает Польшу и российских хоккеистов?

С конца прошлого десятилетия польская лига стала хорошим вариантом продолжения карьеры для россиян, переставших быть конкурентоспособными на родине. Туда ехали затормозившая в развитии молодёжь и ветераны, докатывающие карьеру, и в результате количество наших хоккеистов в Польше росло чуть ли не в геометрической прогрессии. Если в сезоне-2016/2017 там играло лишь семеро россиян, то через два года уже 20, а чемпионат-2021/2022 в главной польской лиге провели 45 российских хоккеистов. А ведь ещё 28 русских играли во втором дивизионе!

Но известные события февраля 2022-го разрушили эту крепкую русско-польскую дружбу по хоккейной линии. Из 45 человек в главном турнире на следующий год не осталось ни одного, во втором дивизионе, как уже написано выше, продолжили играть только семеро.

Автор: Егор Торишный

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В Польше задержали русского хоккеиста по обвинению в шпионаже.
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