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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккейный клуб «Динамо» Рига прекратил существование

28 июня истёк срок подачи заявок на следующий сезон в чемпионате Латвии по хоккею.

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Источник: Чемпионат.com

В Латвийской федерации хоккея не получили заявку от рижского «Динамо» и больше не рассчитывают на участие команды в первенстве Латвии, сообщает Delfi.lv.

В новом сезоне чемпионата Латвии не примут участие две команды — даугавпилсский «Динабург» и рижское «Динамо». Их место займут таллинский «Пантерс» и рижский «Мого».

Рижское «Динамо» было вновь создано в 2008 году и с сезона-2008/2009 выступало в Континентальной хоккейной лиге. В феврале 2022 года «Динамо» заявило о выходе из КХЛ, и в прошлом сезоне команда играла в первенстве Латвии. На протяжении сезона рижский клуб испытывал серьёзные финансовые проблемы, это привело к тому, что осенью и зимой из «Динамо» ушли все ведущие игроки. Сезон команда завершала укороченным молодёжным составом.

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