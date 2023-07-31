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11:58 (мск), источник: Om1.ru

Новый ЛДС в Новосибирске откроет игра сборных России и Беларуси 13 августа

На матч можно будет приобрести бесплатные билеты.

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Источник: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Матч хоккейных сборных России и Беларуси пройдёт в «Сибирь-Арене» 13 августа, сообщили в минспорта Новосибирской области. В день игры состоится торжественная церемония открытия многофункциональной ледовой арены.

«Церемония открытия в “Сибирь-Арене” начнётся в 15.40 красочным шоу, а затем состоится выставочный матч по хоккею между сборными командами России (U18) и Республики Беларусь (U18)», — отметили в министерстве.

Открытие «Сибирь-Арены» станет продолжением празднования Дня физкультурника, который отмечают в России во вторую субботу августа.

Также в минспорта региона добавили, что бесплатные билеты на матч-открытие в свободном доступе можно будет приобрести с 10 августа на сайте продажи билетов sibir-arena.ru.

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