Хоккеисты «Динамо-Шинника» уступили «Стальным лисам» на турнире в Бобруйске

Хоккеисты бобруйского клуба «Динамо-Шинник» встречались со «Стальными лисами» из Магнитогорска и уступили со счетом 2:4. Завтра бобруйчане сыграют с московскими «Крыльями Советов», которые сегодня обыграли «Тайфун» из Владивостока с результатом 6:2. В последний день соревнований 3 августа «Динамо-Шинник» встретится с дальневосточной дружиной.

Регулярный чемпионат 15-го сезона МХЛ стартует в начале сентября, а завершится в марте 2024 года. В турнире примут участие 35 российских команд и по одному представителю Беларуси («Динамо-Шинник») и Казахстана («Снежные барсы», Астана). В прошлом сезоне главный трофей МХЛ — Кубок Харламова — завоевала нижегородская «Чайка», победившая в финальной серии «Омских ястребов» со счетом 4:2. Хоккеисты «Динамо-Шинника» заняли третье место в Серебряном дивизионе Западной конференции, а потом в матчах плей-ин уступили «Динамо» из Санкт-Петербурга — 3:5 и 2:5.