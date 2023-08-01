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1 августа, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Шинника» уступили «Стальным лисам» на турнире в Бобруйске

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду «Бобруйск-Арены» стартовал предсезонный турнир с участием четырех клубов Молодежной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Хоккеисты бобруйского клуба «Динамо-Шинник» встречались со «Стальными лисами» из Магнитогорска и уступили со счетом 2:4. Завтра бобруйчане сыграют с московскими «Крыльями Советов», которые сегодня обыграли «Тайфун» из Владивостока с результатом 6:2. В последний день соревнований 3 августа «Динамо-Шинник» встретится с дальневосточной дружиной.

Регулярный чемпионат 15-го сезона МХЛ стартует в начале сентября, а завершится в марте 2024 года. В турнире примут участие 35 российских команд и по одному представителю Беларуси («Динамо-Шинник») и Казахстана («Снежные барсы», Астана). В прошлом сезоне главный трофей МХЛ — Кубок Харламова — завоевала нижегородская «Чайка», победившая в финальной серии «Омских ястребов» со счетом 4:2. Хоккеисты «Динамо-Шинника» заняли третье место в Серебряном дивизионе Западной конференции, а потом в матчах плей-ин уступили «Динамо» из Санкт-Петербурга — 3:5 и 2:5.

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