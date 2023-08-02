«Динамо-Шинник» разгромил хоккеистов «Крыльев Советов» на турнире в Бобруйске

Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Авраменко, по одной шайбе забросили Иван Аношко, Илья Лахнов и Дмитрий Тукач. В другом сегодняшнем поединке «Стальные лисы» из Магнитогорска одолели владивостокский «Тайфун» с минимальным перевесом в счете — 2:1. Вчера динамовцы уступили «лисам» (2:4), а «крылышки» обыграли дальневосточников (6:2).