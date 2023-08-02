«Динамо-Шинник» разгромил хоккеистов «Крыльев Советов» на турнире в Бобруйске
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день турнира в Бобруйске «Динамо-Шинник» разгромил московские «Крылья Советов» со счетом 5:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день турнира в Бобруйске «Динамо-Шинник» разгромил московские «Крылья Советов» со счетом 5:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Голевой дубль в этой встрече оформил Евгений Авраменко, по одной шайбе забросили Иван Аношко, Илья Лахнов и Дмитрий Тукач. В другом сегодняшнем поединке «Стальные лисы» из Магнитогорска одолели владивостокский «Тайфун» с минимальным перевесом в счете — 2:1. Вчера динамовцы уступили «лисам» (2:4), а «крылышки» обыграли дальневосточников (6:2).
Завтра на льду «Бобруйск-Арены» состоятся заключительные встречи турнира. «Крылья Советов» будут соперничать со «Стальными лисами», а хозяева сыграют с «Тайфуном». На старте нового сезона МХЛ 4 сентября «Динамо-Шинник» также примет в Бобруйске команду из Владивостока.