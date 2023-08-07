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11:48 (мск), источник: ТАСС

В Новосибирске на открытии ледовой арены выступят DJ Smash и певица Жанет

Вход на концерт бесплатный.

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Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Российский музыкальный исполнитель DJ Smash и заслуженная артистка Белоруссии, певица Жанет станут приглашенными артистами на открытии новой ледовой арены в Новосибирске, которое запланировано на 13 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта региона.

«DJ Smash и певица Жанет выступят на открытии “Сибирь-Арены”», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вход на концерт бесплатный, он состоится на территории, прилегающей к ледовому дворцу. Глава Минспорта региона Сергей Ахапов на оперативном совещании правительства области сообщил, что выступление состоится после первого на арене матча, который пройдет между юниорскими сборными России и Белоруссии. 12 августа на площадке вблизи арены состоится празднование Дня физкультурника. Открытие спортивного объекта станет продолжением спортивного праздника, который в России отмечается каждую вторую субботу августа. С 12:00 по местному времени (08:00 мск) на прилегающей к арене территории будет организована концертная программа. Церемония открытия начнется красочным шоу и продолжится матчем между сборными.

Возведение ледового дворца спорта на левом берегу Оби в Новосибирске началось для матчей молодежного чемпионата мира по хоккею, однако в 2022 году Международная федерация хоккея лишила Россию права проведения соревнований из-за ситуации на Украине. Планировалось сдать объект к сентябрю 2022 года, позднее стало известно, что сроки ввода объекта перенесены на декабрь 2022 года. Акт ввода в эксплуатацию был получен 30 декабря 2022 года. Новый дворец рассчитан на 10,5 тыс. зрителей. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную и тренировочную арены с трибунами.

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